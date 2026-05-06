Un accidente en la AP-9, en Pontevedra, deja una mujer herida y retenciones en la zona

PONTEVEDRA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida este miércoles tras salirse de la vía y chocar contra la mediana en la autopista AP-9, a su paso por la ciudad de Pontevedra.

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso de este accidente, que ha dejado retenciones de unos dos kilómetros a la altura de os kilómetros 120-130, se produjo poco antes de las 12.00 horas.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como informados agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Bomberos de Pontevedra, los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y el personal de Autopistas.