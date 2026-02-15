Un accidente entre dos coches en A Estrada (Pontevedra) obliga a liberar a una persona atrapada en uno de ellos

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

PONTEVEDRA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han tenido que liberar y dar asistencia sanitaria a una persona que se había quedado atrapada en el interior de un vehículo, que estaba implicado en un accidente de tráfico junto a otro coche en A Estrada (Pontevedra).

El suceso ocurrió en el kilómetro 316 de la N-525, en la parroquia de Loimil. Minutos antes de las 03.00 horas de la madrugada de este domingo, un particular alertó al 112 Galicia de un accidente entre dos coches, con una persona atrapada en el interior de uno de ellos.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Silleda, el GES y el Servicio Municipal de Protección Civil de A Estrada, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Una vez allí, los medios movilizados confirmaron que era necesaria la excarcelación de una de las personas implicadas, que, tras ser liberada, fue atendida por los profesionales sanitarios desplazados hasta el lugar en ambulancia.