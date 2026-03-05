Acepta 2 años de cárcel por golpear a dos personas con un gato hidráulico tras un accidente de tráfico en Ourense

Un acusado de un delito de lesiones con instrumento peligroso y de otro delito leve de lesiones acepta dos años de cárcel en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense- EUROPAPRESS

OURENSE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado este jueves dos años de prisión así como el pago de una indemnización de 1.225 euros por un delito de lesiones con instrumento peligroso y otro delito leve de lesiones tras golpear con un gato hidráulico a un hombre y a una mujer, causando en ella fracturas en su cara y cráneo y heridas en la cabeza.

El letrado de la defensa y representante del Ministerio Fiscal han alcanzado conformidad en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, reduciéndose así la pena inicialmente solicitada por Fiscalía, de tres años de cárcel.

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 20.00 horas del 5 de julio de 2024, el acusado colisionó con su vehículo con la parte trasera de otro turismo en la N-536 en Ourense.

Así, tras bajarse de su vehículo portando un gato hidráulico, se aproximó al otro turismo y comenzó a golper el marco de la puerta, impidiendo que el conductor pudiese salir de este. En ese instante, la mujer que ocupaba el asiento de copiloto salió del vehículo interponiéndose entre este y el acusado, propinándole el segundo un golpe en la cabeza con la herramienta que portaba.

Al presenciar dicha agresión, el hombre que se encontraba en el asiento del conductor salió también del turismo, interponiéndose entre la primera víctima y el inculpado, siendo también golpeado por este con el gato en la mano derecha. A causa del golpe, la denunciante sufrió una fractura de huesos de cara y cráneo y herida en la cabeza, y el conductor un traumatismo en la muñeca.

Por ello, el condenado ha aceptado, además de los dos años de cárcel --que han quedado suspendidos a cambio de que este no delinca en dos años por carecer de antecedentes penales--, el pago de una indemnización de 980 euros a una de las víctimas, y de 245 a la otra, y el pago de una multa a razón de 5 euros diarios durante un mes.

DELITO DE ATENTADO

Asimismo, una mujer ha aceptado también seis meses de prisión por un delito de atentado y otro leve de lesiones, así como el pago de una multa a razón de tres euros diarios durante un mes, y de una indemnización de 1.000 euros tras agredir a un agente de la Policía Nacional

Letrado de la defensa y representante del Ministerio Fiscal han alcanzado conformidad este jueves en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, reduciéndose así la pena inicial solicitada por Fiscalía de nueve meses de prisión.

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 23.30 horas del 4 de agosto de 2023, agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio de la condenada, a causa de una llamada en la que se alertaba de una discusión.

Una vez se personaron en la vivienda, la acusada intentó impedir el paso de los agentes empujando la puerta de acceso, hasta que estos lograron finalmente entrar, procediendo la inculpada a agarrar varias veces a uno de ellos por los brazos, llegando a retorcerle el dedo de la mano izquierda. Como consecuencia de las lesiones, el agente sufrió erosiones en ambos codos y traumatismo en el dedo.