Acepta casi 11 años de prisión por amenazar y acosar a jueces y abogados en Vigo - EUROPA PRESS

VIGO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado penas que suman casi 11 años de prisión y multas por 9.000 euros como autor de varios delitos de injurias, acoso y amenazas graves proferidas contra varios abogados , jueces y policías en Vigo.

La sentencia ha sido dictada este martes en una vista de conformidad celebrada en la plaza tres de la sección penal de Vigo, en la que el acusado, R.C.F., se ha reconocido autor de los hechos.

Además de las penas de prisión y las multas el procesado deberá pagar indemnizaciones por más de 6.000 euros por lesiones, daños morales, desperfectos y otros conceptos.

El acusado, para el que la Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel, ha comparecido ante el tribunal procedente de prisión.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)