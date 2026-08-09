Activada para este lunes la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de Pontevedra y montaña de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este lunes, 10 de agosto, la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de Pontevedra y en la montaña de Ourense, según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia.

Tal y como ha precisado el Gobierno gallego en nota de prensa, según MeteoGalicia, a partir de este lunes una masa de aire cálido procedente del sur de la península ibérica comenzará a entrar en Galicia.

Esto, combinado con las altas presiones que dejarán los cielos despejados, provocará un incremento de las temperaturas entre el lunes y el martes. Una situación de calor que continuará previsiblemente hasta el viernes, especialmente en el interior de la Comunidad.

En este contexto, la Xunta ha activado el nivel amarillo de alerta por altas temperaturas en los municipios del interior de Pontevedra y la montaña de Ourense.

Concretamente, las localidades afectadas en el interior de Pontevedra serán: Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Por su parte, en la montaña de Ourense serán: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.