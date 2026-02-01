Activada para este lunes la alerta naranja por temporal costero en A Coruña y Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este lunes, 2 de febrero, la alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, con el objetivo de "garantizar la seguridad de los bienes y personas".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, informó de la situación a través del 112 Galicia a los municipios de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y clubs náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primeras horas de la mañana, y se espera mar combinado del oeste con olas de hasta seis metros y viento del oeste o suroeste de hasta fuerza ocho.

Debido a la alerta, se ha anunciado la suspensión de actividad deportiva en el mar, tanto del programa Xogade como federada, en los municipios afectados segundo las previsiones de los órganos preditores.

La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de la costa, extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.