Activada desde esta madrugada la alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra y mañana por temporal costero

Archivo - Inundación del Club Náutico O Muiño en Ribadumia, a 26 de octubre de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Vicepresidencia Primeira de la Xunta ha activado para hoy la alerta naranja por lluvia - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado desde la madrugada de este martes la alerta naranja por lluvia en el interior de Pontevedra y mañana por temporal costero en el noroeste y oeste del litoral de las provincias de A Coruña y la Mariña lucense.

De ello ha informado la Xunta en un comunicado, en el que explica que, con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estará activo desde esta madrugada en el interior de Pontevedra un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones acumuladas en 12 horas de más de 80 metros cuadrados.

Ante las fuertes lluvias, la Xunta recomienda circular con precaución e informarse previamente del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan anegarse y alejarse de los cauces de los ríos.

Debido a la alerta naranja por lluvia acumulada, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender durante toda la jornada de este martes las actividades en el exterior de los centros educativos de los 16 concellos de la zona Interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Por otra parte, desde este martes a primeras horas de la mañana se activará la alerta naranja por fenómeno meteorológico adverso por temporal costero que afectará al noroeste y oeste del litoral de A Coruña y a la costa de la Mariña lucense por mar combinada del oeste con olas de hasta seis metros y viento del suroeste de fuerza siete y localmente fuerza ocho.

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, según las previsiones de los órganos predictores, ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en los ayuntamientos afectados debido a la alerta naranja por lluvia y la actividad deportiva en el mar por el temporal costero. Los consistorios afectados pueden consultarse en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.