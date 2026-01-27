Activada la prealerta por posible crecida del río Miño en Lugo, donde ya está desbordado en algunos puntos

LUGO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Control de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha informado este martes al Ayuntamiento de Lugo de la activación de la fase de prealerta ante la posible crecida del río Miño a su paso por la ciudad de Lugo.

Según los datos registrados por la estación del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) N001, ubicada en el río Miño en Lugo, los niveles de agua han superado el umbral de prealerta, correspondiente al nivel naranja. La evolución de estos registros apunta a la probabilidad de que se produzcan situaciones significativas de crecida en las próximas horas.

De hecho, en numerosas zonas del entorno del Miño la crecida ya se ha notado, anegando los puntos habituales de desbordamiento. Uno de ellos es precisamente el Muíño de Olga, que está en obras para convertirse en un centro de interpretación fluvial dependiente de la USC, y donde los operarios trabajan a contrarreloj para retirar los enseres y maquinaria que pueden ser dañados por el agua.

Ante esta situación, desde el Área de Transición Ecológica se recomienda evitar el tránsito peatonal por el tramo del Paseo del Miño comprendido entre el Balneario de Lugo y el restaurante O Muíño, debido al aumento del caudal del río a su paso por la ciudad.

Asimismo, las autoridades hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se mantenga alejada de las zonas inundables próximas a los ríos y evite asumir riesgos innecesarios que puedan poner en peligro su seguridad

Pero no solo la ciudad de Lugo está en alerta, ya que varios concellos por los que pasa el Miño están también con problemas de inundaciones. El Club Fluvial de Begonte es uno de los afectados, así como numerosas carreteras locales que se están cortado por el agua acumulada, con casos en municipios como Guitiriz, Cospeito, Vilalba o Xermade, entre otros muchos.