SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado el Plan Inungal en fase de preemergencia ante el riesgo de inundaciones en Galicia por la previsión de lluvias de nivel naranja en el interior de Pontevedra y amarillo en gran parte de la Comunidad.

Según ha trasladado el 112 Galicia, la Dirección Xeral de Emergencias e Interior de la Xunta ha activado el Plan Especial para o risco de inundacións en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia, ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos por precipitaciones.

Este nivel implica el establecimiento de medidas preventivas centradas en el seguimiento, control y observación continua de la evolución meteorológica e hidrológica, con el objetivo de anticiparse a posibles crecidas en los cursos fluviales y evaluar cualquier riesgo para la población o los bienes.

Tal y como ha señalado el 112, la decisión se ha adoptado tras los avisos emitidos por los organismos meteorológicos, que establecen el nivel naranja por lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra y el nivel amarillo en gran parte de la comunidad.

El aviso ha sido trasladado a los ayuntamientos y organismos implicados para que adopten las precauciones necesarias y mantengan preparados sus medios y recursos disponibles.

En este contexto, Emergencias recomienda a la población extremar las precauciones, especialmente en las proximidades de ríos y zonas inundables, evitando cruzar áreas anegadas tanto a pie como en vehículo y manteniendo limpios los sistemas de drenaje y desagües en las viviendas.