El activista denunciado por Coren rechaza retractarse e insiste en que se producen vertidos "sin ningún tipo de control"

El acto de conciliación, en el que la empresa exigió una rectificación pública, finalizó sin acuerdo entre las partes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Manuel García, el ecologista que acusó a Coren en un programa de televisión de realizar vertidos de purines, se mantiene firme: "No hubo acuerdo, no acepté las condiciones que me ponían y por supuesto no concuerdo con que atentase contra el honor de esta empresa".

El agricultor y activista del Movemento Ecoloxista da Limia (MEL) acudió este lunes a los juzgados de Xinzo al acto de conciliación con la compañía, que lo ha denunciado por supuesta falsedad en sus declaraciones y le ha exigido una rectificación pública sobre sus críticas.

El denunciado llegó arropado por varios compañeros, agricultores y ganaderos que lo esperaban esta mañana a las puertas de los juzgados que acudieron a trasladarle su apoyo y para dejar claro que "no son culpables, son víctimas".

El programa 'España directo' emitió en septiembre un espacio dedicado a la situación del embalse de As Conchas, por la presencia de cianobacterias, y los efectos de la sobreexplotación de las granjas, los vertidos indiscriminados y la contaminación de las aguas.

En este espacio, además de diversos vecinos de la zona, intervino el activista de MEL, mostrando un video de una cisterna de una granja, supuestamente propiedad de Coren, regando con purín una pradera en un monte comunal, y advirtiendo de las consecuencias que tienen estas sustancias (antibióticos, químicos, restos de productos de limpieza) cuando se filtran al subsuelo, tanto en las aguas subterráneas como por los excedentes que llegan a los ríos y a los embalses.

Todo ello derivó en una demanda civil interpuesta por la empresa contra el ecologista, que considera, en declaraciones a Europa Press, que Coren está intentando "poner un cabeza de turco para tratar de silenciar las protestas y el movimiento social que está emergiendo" en la comarca da Limia y en Galicia contra las prácticas y las consecuencias de la sobreexplotación y mala gestión de residuos.

"Todo lo que digo tiene una base científica y una base real. Toda la gente lo ve a diario en esta comarca, esto es así", ha insistido García, quien ha advertido de que "hay cinco denuncias ante la Fiscalía de testigos directos que vieron camiones virtiendo a caño libre"".

"TOTALMENTE COLAPSADOS"

García ha denunciado que estas zonas tienen "un grave problema de salud pública" por permitir que este tipo de industrias realicen sus vertidos "sin ningún tipo de control".

En concreto, ha señalado a la "irresponsabilidad" tanto de la Xunta y de la Confederación Hidrográfica, sobre todo en el caso de la Consellería de Medio Rural, puesto que es consciente y conocedora ya desde 2004 de la "sobrecarga" de este tipo de modelo productivo y que, a pesar de ello, siguió autorizando nuevas ampliaciones, "hasta duplicar la carga ganadera".

"Estamos totalmente colapsados", ha insistido, puesto que al mismo tiempo no existe superficie útil donde verter tanto residuo sin depurar y no existe una planta de depuración de estos purines, a pesar de que (según ha trasladado) el propio conselleiro del ramo había avanzado el impulso de cuatro grandes centros de tratamiento cuando se constituyó la 'mesa da Limia'.

Ahora, asegura que el problema de los vertidos se extiende por Celanova, Maceda o Baños de Molgas y otras comarcas ourensanas, donde los camiones cisterna siguen volcando los residuos. "Lo más triste", ha añadido, es que la empresa dedique "energías" exigiéndole una rectificación en lugar de solucionar sus sistemas de depuración, que son "un coste más de su sistema de producción".

La situación del miembro de MEL ha suscitado, no obstante, todo tipo de apoyos en las redes sociales, de representes de la cultura y un manifiesto con numerosas adhesiones del movimiento asociativo y de los partidos políticos.