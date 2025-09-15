El actor Antonio Durán 'Morris' será uno de los presentadores de la gala de los Premios Feroz 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor gallego Antonio Durán 'Morris' será uno de los encargados de presentar la gala de los Premios Feroz 2026, que se celebrará en Pontevedra por segundo año consecutivo, en este caso el 24 de enero en el Pazo da Cultura.

Junto a la ya anunciada Samantha Hudson, Morris será uno de los cuatro presentadores y presentadoras que conducirán la gala de los Feroz 2026. Los dos nombres que quedan por conocerse se irán revelando a lo largo de las próximas semanas.

El actor inició su andadura en series como 'Platos combinados' y 'Padre Casares', además, presentó diversos programas de la TVG y alcanzó gran popularidad a nivel nacional por sus colaboraciones en series como 'Los Serrano', 'Los hombres de Paco', 'Hospital Central, entre otras.

Con todo, fue con 'Fariña' y con su papel de Charlin por el que recibió en 2019 el Premio Feroz a mejor actor de reparto de una serie, así como el Premio de la Unión de Actores.