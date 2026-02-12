El actual rector de la USC celebra el índice de participación de estas elecciones y felicita a las candidatas

Archivo - El rector de la USC, Antonio López, en rueda de prensa, a 6 de noviembre de 2025. - USC - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actual rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha celebrado el índice de participación de las elecciones a rectora, cuya votación se ha celebrado este jueves, y ha felicitado a las candidatas Rosa Crujeiras y Maite Flores por pasar a la segunda vuelta.

Asimismo, López ha tenido palabras para las candidatas que han quedado en tercera y cuarta posición, María José López Couso y Alba Nogueira, y ha felicitado a las cuatro candidatas "por contribuir entre todas al debate institucional alrededor del futuro de la universidad".

"Tenemos además que congratularnos por la participación, con especial atención al estudiantado, que superó el 28% de su censo", ha celebrado el rector en un audio difundido a los medios.

Con todo, también ha aprovechado para agradecer el trabajo del personal implicado en esta jornada, "en la que se ha demostrado la eficacia del voto electrónico como herramienta incentivadora de la participación".