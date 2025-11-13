Un acuerdo con Fiscalía permite a un guardia civil rebajar su pena a una multa y suspensión de cargo y sueldo por un año

OURENSE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un acuerdo con Fiscalía ha permitido rebajar la pena solicitada para el guardia civil ourensano acusado de falsificar un documento oficial al formular un acta de denuncia falsa a una conductora. De esta manera, se le impone una multa de siete euros diarios durante un año y la suspensión de cargo y sueldo por el mismo período de tiempo.

El juicio, previsto para este jueves, 13 de noviembre, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, no sé ha llegado a celebrar tras haber llegado a un acuerdo de conformidad. Además, el acusado ha realizado el pago de la responsabilidad civil que se le solicitaba.

Inicialmente, Fiscalía solicitaba una pena de prisión de cuatro años y medio, una multa de 15 meses con una cuota diaria de siete euros y la inhabilitación especial para el ejercicio profesional por el tiempo de cuatro años.

Sin embargo, tal y como ha explicado la fiscal, a través de esta conformidad se ha modificado el escrito de acusación respecto a la tipificación del delito, que ha pasado de doloso -- con intención -- a imprudencia grave y en consecuencia la pena, siendo la máxima dentro de ella.

Según ha señalado, consideran que la "mendacidad" de ese escrito fue producto de "no adoptar las medidas más elementales de cautela" y por tanto se le imputa un delito de falsedad por imprudencia grave.

Con todo, la Sala ha dictado sentencia condenando al acusado a pagar una multa durante 12 meses con una cuota diaria de siete euros y le ha suspendido de cargo y sueldo durante un año.

LOS HECHOS

Según el escrito de acusación del ministerio público, el acusado estaba de servicio el día 15 de mayo de 2023 en la zona de Nogueira de Ramuín (Ourense), uniformado y en un coche oficial. Durante su patrulla, paró a un vehículo por tener este una rueda poco hinchada.

Días más tarde, el 23 de mayo de 2023, el agente "actuando con conciencia y voluntad de transmutar la realidad", fabricó un acta de denuncia en la que exponía que en el momento de los hechos se encontraba acompañado de otro agente y al dar el alto al vehículo, este se negó reiteradamente a identificarse ante los mismos, manifestándoles que "sodes tontos".

A continuación, también indicó que ambos le informaron de la infracción que había cometido y que ésta sería puesta en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, así como se consignó específicamente que el conductor rechazó copia del documento. Finalmente, añadió las firmas e identificación (TIP) de los dos agentes.

Como consecuencia, se abrió un expediente sancionador contra el conductor y se le impuso una multa de 200 euros, que finalmente se redujo a 100 euros al pagarla dentro del plazo voluntario.