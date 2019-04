El acusado de dar un puñetazo al alcalde de Carnota niega la agresión

Actualizado 22/04/2019 13:53:05 CET

El regidor afirma que recibió "un golpe" por parte del procesado, a quien acusa de haber iniciado la discusión

A CORUÑA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven acusado de propinarle un puñetazo al alcalde de Carnota, Ramón Noceda (BNG), durante una discusión producida en la calle en agosto de 2017, ha negado la agresión y ha alegado que el regidor "se dio contra la mesa" al caer.

"No hubo agresión ninguna. Yo no me acerqué a él, solo para socorrerlo cuando lo vi en el suelo", ha declarado el acusado en el juicio celebrado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

La Fiscalía solicita para el acusado dos años de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, además del pago de una multa de 3.420 euros. Una pena que la acusación particular eleva a 6 años de cárcel.

El procesado, que era camarero de un bar del municipio coruñés de Muros donde ocurrieron los hechos sobre las 5,00 horas del 15 de agosto de 2017, ha explicado que el alcalde lo empezó a "insultar directamente".

GOLPE CONTRA UNA MESA

"Cuando me cansé de escucharlo, él (el alcalde) se levantó, se cayó de lado y se golpeó contra una mesa", ha relatado este joven, que niega tener cualquier tipo de problema con el regidor.

Sin embargo, el escrito del Ministerio Público lo acusa de iniciar una discusión con él por su gestión de las escuelas deportivas locales.

Allí, según este mismo escrito, "con ánimo de menoscabar su integridad y con menosprecio del principio de autoridad", le propinó un puñetazo en el lado derecho de la cara al regidor, que sufrió contusión esternal por la que estuvo impedido para realizar sus actividades habituales.

"Vi que estaba borracho y que lo único que estaba hablando era su borrachera", ha declarado el procesado, que niega rotundamente haberle golpeado.

De hecho, ha indicado que solo se acercó a la víctima para socorrerla: "Le ayudé a levantarse y fui a por hielo para ponérselo en la cara".

VÍCTIMA Y TESTIGOS

Por su parte, el alcalde ha afirmado haber recibido "un golpe", lo que le provocó una caída al suelo y, allí, "me di otro golpe en la cabeza", detalla.

Además asegura que fue el acusado quien sacó el tema de la gestión de las escuelas municipales, porque, dice, "no estaba de acuerdo" con la gestión por parte del Ayuntamiento.

Por la Audiencia Provincial también han pasado varios testigos de los hechos, quienes han coincidido en que ambos hombres discutieron, pero niegan haber visto que el acusado golpease al regidor.

"Yo sentí un golpe, me giré y (el alcalde) ya estaba en el suelo", ha declarado la mujer que en el momento de los hechos llamó a la ambulancia, a quien, a diferencia de su relatado en el juicio, sí les manifestó que el hombre había recibido un puñetazo.

Todos los testigos han coincidido en destacar que el alcalde llevó un golpe en la cabeza "al caer de la silla hacia atrás", golpeándose, según las declaraciones de algunos de los presentes, en los postes de las sombrillas. Pero, ante el tribunal, han indicado que no vieron ningún puñetazo.