El acusado de quedarse con una indemnización de su hijo dice que tenía problemas con drogas y "gestionó las cosas mal"

Imagen de la segunda sesión del juicio. - EUROPA PRESS

PONTEVEDRA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acusado de apropiarse de más de 400.000 euros que su hijo recibió cuando tenía 10 años de distintas aseguradoras por la muerte de su madre ha reconocido que tenía problemas con las drogas y que "gestionó las cosas mal".

Así lo ha dicho durante la segunda sesión del juicio por este caso celebrado en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el hombre solo ha respondido a las preguntas de su abogado.

Según ha asegurado, él trató de hacer varios negocios que "salieron mal" y "perdió" el dinero, asegurando incluso que el resto de personas involucradas "no tienen nada que ver".

Pese a todo, ha reivindicado que durante el tiempo que su hijo vivió en Madrid con él estaban "bien" y "comían bien" y el menor nunca estaba solo, ya que tenía una cuidadora y estudiaba en un colegio "privado". Aún así, ha apostillado que cuando él se iba de casa solía ser para "ir a drogarse".

En su breve declaración, el procesado ha indicado que estaba enganchado a la cocaína y a otras drogas y que tuvo problemas con personas que le habían dejado dinero, llegando a ser agredido, por lo que volvió a Galicia.

Tras él hablaron los supuestos responsables a título lucrativo, que habrían recibido en sus cuentas varias cantidades de dinero procedentes de la indemnización del menor. Algunos han reconocido que tenían negocios con el hombre y desconocían la procedencia del dinero que él aportaba.

Una de las supuestas responsables indicó que era su marido, también en la causa, el que gestionaba la cuenta en la que aparecía de cotitular y otra joven explicó que le hizo un favor a un amigo que no tenía cuenta bancaria y sacó el dinero al momento de recibirlo para dárselo en mano.

CONCLUSIONES

Tras las declaraciones, en sus conclusiones Fiscalía mantuvo la petición de pena para el acusado de hasta seis años de cárcel al considerar que en solo un año gastó los más de 409.000 euros que su hijo había recibido como indemnizaciones por la muerte de su madre.

También mantuvo su petición para aquellos partícipes a título lucrativo que recibieron el dinero en sus cuentas, subrayando que aunque en su mayoría aseguraron que lo habían devuelto, no consta rastro alguno de esas supuestas devoluciones en efectivo ni documento que las acredite.

HECHOS

Según el escrito de acusación fiscal, el procesado se quedó, en distintas operaciones, con todo el dinero ingresado en una cuenta a nombre del menor, que fue creada para recibir las indemnizaciones derivadas de varios seguros de vida que tenía su madre, fallecida en accidente de tráfico.

El acusado y la madre del menor mantuvieron una relación sentimental, de la que nació su hijo, hasta el año 2011. En 2017, un juzgado otorgó a la mujer la guarda y custodia del niño, y fijó para él un régimen de visitas y una pensión de alimentos.

La mujer falleció pocos meses después en un accidente de tráfico, por lo que la custodia pasó a su padre. A raíz de este fallecimiento, el menor recibió tres indemnizaciones de pólizas de seguros contratadas por su progenitora, que sumaban una cantidad de 409.908 euros.

Las cantidades fueron ingresadas en una cuenta abierta al nombre del menor, pero en la que su padre figuraba como autorizado.

Desde el momento en el que el menor empezó a recibir las indeminzaciones, apunta el juzgado, el hombre, "sin un trabajo estable conocido" y "movido por el ánimo de obtener un ilícito beneficio, se dedicó a vivir a costa del patrimonio propiedad de su hijo menor".

Como padre, dispuso "a su antojo" del dinero, "gastándolo indiscriminadamente, retirando importantes cantidades de dinero y realizando traspasos y transferencias de alto importe sin justificación alguna".

Algunas de estas transferencias fueron realizadas a una empresa de la que él es único administrador, y otras a personas conocidas, que también figuran en la causa a título lucrativo. En agosto de 2019, la cuenta se quedó en descubierto y, por el momento, el menor no ha recuperado ninguna de las cantidades.

Fiscalía acusa al procesado de un delito continuado de apropiación indebida y pide para él seis años de prisión y multa. También incluye al resto de implicados a título lucrativo y reclama que se le devuelvan las cantidades al menor, incluido los 10.761 euros de pensión de orfandad que también cobró en este periodo.