Adif mantiene suspendida la circulación entre Vigo y Ourense por el descarrilamiento de un tren en As Neves

VIGO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Vigo y Ourense continúa suspendida debido a que se están llevando a cabo los trabajos de retirada del tren que descarrilló en As Neves (Pontevedra) en la tarde del pasado sábado, día 15 de noviembre.

Según fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, (Adif) consultadas por Europa Press, la circulación está interrumpida desde esa jornada. En la actualidad se trata de retirar el convoy de la zona, pese a ser una labor "compleja" al estar en un lugar de "difícil acceso".

"Hasta que no se retire no podemos entrar a valorar la reparación necesaria y estimar plazos. De momento, estamos a la espera", han apuntado las mismas fuentes.

Por su parte, Renfe ha indicado que este corte de la vía ha obligado a establecer un servicio alternativo por carretera a los usuarios de la línea.

En concreto, según fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, son cuatro los trenes diarios de Media Distancia afectados, que recorren el trayecto entre Vigo Guixar y Ourense, dos en cada dirección. Así, los viajeros son transportados en autobús hasta Arbo, para seguir con su viaje.

Además, los usuarios del tren de larga distancia a Barcelona, que varios días a la semana realiza ese trayecto, son trasladados en bus hasta Ourense o desde la ciudad de As Burgas hasta Vigo.