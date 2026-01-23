Adif traslada su respeto a la decisión judicial de Angrois, contra la que no cabe recurso de casación

Archivo - El exdirector de Seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, a su llegada a una nueva jornada del juicio del accidente ferroviario del Alvia, en la Ciudade de Justicia, a 20 de junio de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña (Es - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

Adif traslada su respeto "absoluto" a las decisiones judiciales, el día en que se ha hecho pública la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que absuelve a su exdirector de seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte, hasta ahora condenado por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia profesional grave en la línea en la que se produjo el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago).

El fallo de las magistradas de la Audiencia, que sí mantiene la condena al maquinista, Francisco Garzón, es firme y contra él caben únicamente recursos de aclaración y rectificación, relativos a errores materiales, pero no sobre el fondo de la cuestión, explican fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así las cosas, y en la interpretación que las magistradas hacen, no cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a una sentencia que este viernes ha sido notificada a las partes, por lo que también está ya en poder del abogado del maquinista, Manuel Prieto, del Semaf, sindicato que esta semana aborda también los graves accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), los cuales le han llevado a convocar huelga a comienzos de febrero.