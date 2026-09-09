El Aeropuerto de Barcelona recupera gradualmente la operativa tras cancelar 30 vuelos por lluvias, uno a Santiago

Archivo - Imagen del interior de la planta baja del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, conocido como aeropuerto de Lavacolla. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA / BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona recupera progresivamente su operativa este miércoles tras haber cancelado 30 vuelos a causa de las fuertes lluvias en Catalunya. Entre ellos, el de las 9.00 horas a Santiago de Compostela, operado por Vueling.

Aena ha informado en un apunte en 'X' que dos vuelos se han tenido que desviar a Madrid por las condiciones meteorológicas y que se regula la operativa para mantener la separación necesaria entre aeronaves.

Informan que la mejora progresiva está condicionada por la evolución de las tormentas.