Afectadas dos personas por inhalación de humo tras arder una campana extractora en A Coruña

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo tras arder una campana extractora en una vivienda ubicada en la calle Juan Díaz Porlier, en A Coruña.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 20.00 horas del miércoles cuando una persona dio la voz de alarma e indicó que le ardía la campana de la cocina, que le había prendido fuego en la sartén. Además, indicó que estaban sin luz y que no había nadie afectado.

Sin embargo, tras dar aviso a los Bomberos y darle indicaciones de cómo actuar al alertador, durante la conversación, la persona afectada comunicó que el fuego se había reproducido.

Una vez en el punto, los Bomberos solicitaron asistencia sanitaria por inhalación de humo para dos personas que se encontraban en la vivienda.

En el operativo, además de los bomberos, participaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.