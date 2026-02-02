Afectadas dos personas por intoxicación en Cangas (Pontevedra) debido a la mala combustión de una estufa

PONTEVEDRA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado afectadas por intoxicación en la noche del domingo en el municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo debido a la mala combustión de una estufa.

En concreto, una de ellas fue evacuada por Urxencias Sanitarias de Galicia-061, mientras que la otra se desplazó por sus propios medios al centro de salud. Ambos presentaban mareos por posible inhalación de gas.

El suceso tuvo lugar sobre las 22,45 horas del domingo en la calle Manuel Graña, en Cangas. y el 112 tuvo constancia de este suceso a través de los profesionales sanitarios.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron la presencia de monóxido de carbono y que el escape pudo producirse por la mala combustión de una estufa.

En el operativo participaron la Guardia Civil, el Servizo Municipal de Protección Civil y la Policía Local de Cangas.