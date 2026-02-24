Afundación inaugura en Vigo una muestra con 45 escenas de nacimientos y crianza de animales

Imagen de la muestra de Afundación. - MIGUEL RIOPA-AFUNDACIÓN

VIGO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Afundación, la Obra Social de Abanca, ha inaugurado este martes en Vigo la muestra '¡Madre mía! Maternidades y crías en el mundo animal', que recoge hasta 45 fotografías de nacimientos y crianza de especies animales.

La exposición, que estará abierta hasta el 20 de junio, se desarrolla en colaboración con la editorial Lunwerg y tiene como comisario al escritor, cineasta, dibujante y biólogo ambientalista Fernando González Sitges.

Según explica Afundación en un comunicado, las imágenes de la muestra, que se ha inaugurado en la sala de exposiciones del Teatro Afundación esta tarde, introducen al público los singulares mecanismos que cada especie desarrolla para concebir, proteger y alimentar sus crías apelando a las emociones de las personas que contemplan las fotografías.

La maternidad y la inevitable visión antropomórfica con las que los seres humanos la perciben también cuando se refiere a animales, señala González Sitges en el texto introductorio de la exposición, facilita la empatía "con las demás especies".

La muestra permite a quien la visita comprobar cómo las madres -"piedra angular de la vida", escribe González Sitges-, "adoptan mecanismos tan diferentes como originales" para sacar adelante a sus crías. En palabras del comisario de la exposición, "conociendo a las madres de otras especies, viendo su ejemplo, podemos llegar a entender que hay un impulso universal al que también nuestra especie está sujeta; una fuerza que impone asegurarles un futuro a las crías".

La muestra se ha abierto este martes al público con una visita guiada del comisario, a las 19.00 horas. A partir de ahí, el equipo del área educativa de Afundación diseñó un programa de visitas guiadas para todos los públicos, sin coste, previa inscripción en Ataquilla.com. Se celebrarán los días 5 y 26 de marzo, 9 y 23 de abril, 7 y 21 de mayo y 4 y 18 de junio. Serán, en todos los casos, a las 19.00 horas.