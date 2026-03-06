Alba Nogueira decide que no apoyará a ninguna de las candidatas a rectoras de la USC en la segunda vuelta

Archivo - La catedrática de Derecho Administrativo Alba Nogueira - CONGRESO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Derecho Administrativo Alba Nogueira ha anunciado que no apoyará a ninguna de las dos candidatas a rectoras de la USC, Rosa Crujeiras y Maite Flores, en la segunda vuelta, prevista para el próximo 11 de marzo.

Así lo ha manifestado su equipo y el Colectivo Proxecto Universidade en un comunicado conjunto, tras la reunión mantenida este jueves para decidir si solicitaban el voto por Rosa Crujeiras, que obtuvo un 41% de apoyo, o de Maite Flores, la segunda con mayor seguimiento. Finalmente, han decidido no hacerlo por ninguna de las dos.

Tal y como han expuesto, la interlocución con las candidatas "no les ofreció garantías" de cumplimiento de los objetivos programáticos y les transmitió "cierta incomprensión" en algún caso del sentido y el modo que el diálogo debe tener en la Universidad.

El equipo de Nogueira ha subrayado que a pesar de "no apoyar las candidaturas", mostraron "desde el primer momento" su disposición para hablar con las dos candidatas más votadas y presentarle a ambas un conjunto de puntos que consideraban "esenciales", pidiéndoles un "posicionamiento público expreso".

En concreto, estos puntos son: Un compromiso explícito con el equilibrio entre investigación y docencia en todas as áreas da USC; un diagnóstico claro sobre el estado de la autonomía universitaria y un compromiso firme de defenderla, y la reconducción del proceso de reforma estatutaria sobre la base de principios democráticos y de deliberación colectiva.

Con respecto a dichos aspectos, han señalado que la candidatura de Rosa Crujeiras "no respondió ni expresó públicamente un posicionamiento claro" en los puntos solicitados, mientras que Maite Flores hizo llegar este viernes un documento -- lo que han agradecido -- en el que "recogía alguno de los puntos y dejaba fuera significativamente otros".

Por todo ello, han considerado que su programa "no se ve representado por ninguna de las dos candidaturas en disputa" y han dejado a la consideración de las personas que los integran la decisión de votar en blanco o por la opción que consideren "menos lesiva" para los intereses de la USC. Igualmente, han remarcado que "no consideran positiva la abstención".

Finalmente, han reafirmado su "compromiso" de continuar trabajando por el "bien común de la universidad" desde los distintos órganos colegiados en los que están representados.