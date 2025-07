Alberto Vázquez estrenará en Sitges su nueva película de animación, 'Decorado'

Es un largometraje del corto homónimo con el que ganó el Goya en 2017

El ilustrador gallego y director ganador de cuatro premios Goya, Alberto Vázquez (A Coruña, 1980), estrenará en el 58 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya --que se celebrará del 9 al 19 de octubre-- su nueva película de animación, 'Decorado'.

Esta obra se trata de un largometraje del corto homónimo con el ganó el Premio Goya a mejor cortometraje de animación en 2017. En la cinta realiza una crítica existencial cargada de sarcasmo y con la estética inconfundible del autor coruñés. Su estreno en cines comerciales está previsto para el 24 de octubre.

Sus trabajos han ganado cuatro Premios Goya: Mejor Cortometraje de Animación en 2012 por 'Birdboy'; Mejor Cortometraje de Animación en 2017 con 'Decorado'; Mejor Película de Animación en 2017 por 'Psiconautas', y Mejor Película de Animación en 2022 con 'Unicorn Wars'.

Vázquez ha obtenido más de 100 premios internacionales en citas como el Festival de Annecy, Chicago, Premios platino, Foyle (preseleccionado para los Oscars), Expotoon o Meliés de plata.

PROGRAMACIÓN DE SITGES

Por su parte, Sitges abrirá con el drama distópico 'Alpha' de Julia Ducournau una edición que tendrá como 'leit motiv' el humor en el cine de terror.

Lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa de avance de programación el director del festival, Ángel Sala, y la directora de la fundación, Mònica Garcia, que han explicado que se trata de una "directora decisiva" para el cine de género, que ya presentó 'Crudo' y 'Titane' en Sitges, y que es la tercera vez que una realizadora inaugura el certamen.

El festival premiará al director y productor Peter Chan (Gran Premio Honorífico), la productora norteamericana Gale Ann Hurd (Premio WomenInFan), el actor francés Dominique Pinon (Premio Méliès Career) y el actor mexicano Hugo Stiglitz (Premio Nosferatu), que se suman a las presencias ya anunciadas del director Joe Dante (como padrino del 'leit motiv' del festival) y del director y productor Sean S.Cunningham (Premio Máquina del Tiempo).

Entre los títulos que se podrán ver en esta edición figuran 'The thing with feathers', de Dylan Southern y protagonizada por Benedict Cumberbatch; 'The legend of Ochi', de Isaiah Saxon; 'La hermanastra fea', de Emilie Blichfeldt; 'Mermaid', de Tyler Cornack; 'Good boy', de Ben Leonberg, y 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan en una adaptación de Stephen King.

Una de las temáticas recurrentes en el cine de género es el de la maternidad, que tendrá presencia en Sitges con 'Mother's baby', de Johanna Moder, e 'If I had legs I'd kick you', de Mary Bronstein y protagonizada por Rose Byrne.

Sitges también proyectará 'Tornado', de John Mclean y Tim Roth como protagonista; 'Eye for an eye', de Collin Tilley; 'The home', de James DeMonaco, responsable de la saga 'The Purge'; 'Redux redux', de Kevin y Matthew McManus; 'Deathstalker', de Steven Konstanski, y 'Dolly', de Rod Blackhurst.

El cine japonés regresará al Festival de Sitges con títulos como 'Exit 8', de Genki Kawamura; 'New group', de Yuta Shimotsu, y 'The curse', de Kenichi Ugana, en una edición en la que también estará la tailandesa 'A useful ghost', de Ratchapoom Boonbunchachoke.

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA

Entre la producción española, además de 'Decorado', figuran títulos como 'Silencio', de Eduardo Casanova; 'Gaua', de Paul Urkijo; 'La virgen de la Tosquera', de Laura Casabé, que adapta dos cuentos de Mariana Enríquez; y 'Luger', de Bruno Martín.

En animación se verán películas como 'Heart of darkness', de Rogério Nunes; 'The great history of Western philosophy', de Aria Covamonas, recientemente fallecida; 'Lesbian space princess', de Emma Hough y Leela Varghese, y 'Arco, de Ugo Bievenu y premiada en el Festival de Annecy.

El Festival de Sitges proyectará los documentales 'Strange journey: the story of Rocky Horror', de Linus O'Brien, y 'Hammer: heroes, legends and monsters', de Benjamin Field, y recuperará clásicos españoles como 'Atolladero', de Óscar Aibar, y 'Memoria', de Francisco Macián.

El jurado de la sección oficial del festival serán Peter Chan, la directora Mary Harron --realizadora de 'American Psycho'--, la supervisora de efectos especiales Laura Pedro, el presidente de la Academia de Cine de Argentina Hernán Findling y la directora Jovanka Vuckovic.