El alcalde de Baiona retira las competencias de Urbanismo a Bahamonde al investigar Fiscalía "posible incompatibilidad"

VIGO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, ha retirado las competencias de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda al concejal José Ángel Bahamonde, mientras Fiscalía investiga una "posible incompatibilidad", debido a que es socio de una constructora. Sin embargo, el edil continuará en el gobierno local como responsable de Medio Ambiente e Infraestructuras.

Así lo ha informado el regidor en rueda de prensa, indicando que él mismo asumirá las competencias de Urbanismo en "respeto" a la justicia que investiga el tema y para evitar la "presión" hacia el concejal, que recibió diversas críticas, incluso con pintadas en su vivienda.

"Yo sigo considerando a José Ángel una persona honesta, trabajadora, con una dedicación total hacia los vecinos", ha apostillado Vázquez Almuiña, reivindicando la "presunción de inocencia" para su edil.

El regidor ha subrayado que fue el 20 de marzo cuando el gobierno local tuvo conocimiento de que el concejal era socio de la constructora Encaixa Modular, la cual ha recibido licencia municipal para la construcción de diez apartamentos turísticos en Baiona.

BAHAMONDE

Precisamente el propio Bahamonde ha indicado que, al principio del mandato, cuando tuvo que hacer su declaración de incompatibilidad, él no tenía relación con la empresa. Así, explicó que consideraba que no sería hasta final de legislatura cuando tendría que presentar los papeles para actualizar su situación, ya que entró a formar parte de esta compañía a finales de 2024. No obstante, decidió presentar en el Ayuntamiento la documentación tras el "revuelo social" que se creó por el tema.

En su comparecencia, ha subrayado que él "nunca ha dado trato de favor a nadie", sino que se ha limitado "a hacer lo mejor para los vecinos".

"En ningún momento he favorecido a ninguna empresa o he actuado de forma imparcial o en desigualdad de condiciones", ha insistido, recordando que una licencia de obra es un "acto reglado" y "completamente regulado".

Pese ha ello, ha indicado que toda la documentación al respecto sobre la licencia concedida a la firma de la que es socio ha sido puesta a disposición del juzgado para que estimen las cuestiones que sean necesarias.