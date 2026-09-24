El alcalde de Baltar señala que están "vigilantes" ante un incendio que amenaza una zona "de muy difícil acceso"

OURENSE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Baltar (Ourense), José Antonio Feijoo, explica que se encuentran "vigilantes" después de que la Xunta haya decretado la Situación 2 por la proximidad del fuego al núcleo de As Meaus, en este municipio. El incendio sin control que comenzó en el ayuntamiento colindante de Calvos de Randín arrasa más de 140 hectáreas.

En declaraciones a Europa Press, indica que, a las 18,15 horas de este jueves, existe "cierta tranquilidad" en la zona "por el gran número de medios aéreos" desplegados, así como "por la dirección del viento". Indica que hasta esa hora no ha sido necesario evacuar a ningún vecino, extremo que confirma la Guardia Civil.

Eso sí, apunta que el fuego se propaga por el monte y amenaza a aldeas en una zona de "muy difícil acceso", pero incide en que "hay muchos medios", por lo que no observa "peligro inminente".

Además, remarca que hay miembros de Protección Civil y de la brigada municipal colaborando en el operativo.

Según informa la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 13,36 horas de este jueves en la parroquia de Randín, en el municipio de Calvos de Randín. En las tareas de extinción trabajan, entre otros, ocho helicópteros y nueve aviones.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica indica de que ha enviado cinco aviones y dos brigadas al incendio de Calvos de Randín.