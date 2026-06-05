El alcalde de Barbadás exige disculpas a la dirección del PSdeG tras desestimarse la denuncia de su exconcejala

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, en rueda de prensa. - CONCELLO DE BARBADÁS

OURENSE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad ourensana de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, ha exigido a la dirección del PSdeG y del PSOE de Ourense que se disculpen después de haber sido desestimada la demanda de una concejala contra él por supuesta vulneración de derechos fundamentales tras la que los socialistas exigieron su acta como concejal y diputado provincial.

En una rueda de prensa este viernes, el regidor ha asegurado que el caso, que se inició después de que la edil denunciase por el canal interno del PSOE un supuesto acoso laboral por parte del alcalde en represalia por haber denunciado ella anteriormente a otro concejal por un supuesto acoso sexual, fue "una operación política dirigida por la dirección política del PSdeG y del PSOE en Ourense".

El motivo, ha afirmado, "desviar la atención sobre el caso que ocurría en Lugo y Monforte relacionado con el presidente de la Diputación y alcalde" y sobre el que "no se actuó hasta que se hizo público a través de los medios y del cual la dirección tenía conocimiento previo". "Justo al contrario de lo ocurrido aquí", ha reprochado.

En esta línea, ha expuesto que el partido en Ourense "presionado por las más altas instancias" del PSdeG le exigió que dejase el cargo y, en una reunión en la ciudad de As Burgas en la que, según ha detallado, participó la secretaria de Organización, Lara Méndez, se le solicitó a las concejalas socialistas en Barbadás "que dimitieran" para que él "no tuviera los apoyos suficientes".

"Fueron presionadas desde el partido esas concejalas. Para mí fue especialmente doloroso que en cerca de 30 años de militancia, colabore con todos los secretarios generales, incluso formando parte de muchas de las ejecutivas a nivel provincial. Un partido que a día de hoy no se parece en nada al que yo conocí, y que en Ourense y Galicia no representa a la mayor parte de los gallegos", ha lamentado.

Además, ha señalado que fue "especialmente desagradable" que el motivo de "la purga" fuese "tapar una situación muy grave en Lugo" y que se le relacionase "con un caso de acoso sexual".

DIMISIÓN DEL EDIL IMPLICADO

Asimismo, Xosé Carlos Valcárcel ha defendido su actuación tras tener conocimiento del caso, ya que, tal y como ha expuesto ante los medios de comunicación, desde que supo de lo ocurrido tardó "dos semanas en resolver el asunto, forzando la dimisión del concejal".

En este punto, ha puesto el foco en la importancia que, en su opinión, tiene que fuese una dimisión y no un cese. "El cese supone que la persona supuestamente acosadora se queda con el acta, que es suya, por lo que tendría derecho a seguir en plenos y acudiendo al consistorio, mientras que la dimisión supone que deja el acta y la institución. Creo que conseguir la dimisión es más contundente", ha relatado.

En esta línea, ha reivindicado que la sentencia no considera probada la vulneración de ningún derecho fundamental de la concejala ni tampoco "la existencia de acoso laboral".

Sobre esta última acusación, el alcalde, que ha comparecido acompañado de su abogado y el del ayuntamiento, ha enfatizado en que "ni siquiera fue incluida en la demanda" pese a que, ha añadido, "fue uno de los argumentos de la dirección del PSdeG para pedir mi dimisión como alcalde, concejal y diputado provincial y abrir un expediente".

"INTERFERENCIA EN LA GOBERNABILIDAD"

Por otro lado, ha destacado la "gravedad" de la "interferencia en la gobernabilidad" del Ayuntamiento de Barbadás, sosteniendo que "quien trazó y participó de este plan mostró que sus ambiciones personales pesaron más que los intereses de Barbadás y sus vecinos".

En este contexto, ha avanzado que el día 11 de junio habrá un acto de conciliación con los implicados en el caso, en el que espera, "por el bien de todos", que "sepan reconocer sus errores" y resuelvan lo ocurrido "de una manera amistosa, rectificando y pidiendo disculpas".

Cuestionado sobre si exige que pidan disculpas, Valcárcel ha respondido afirmativamente, recordando que el caso "salió no solo a nivel provincial y Galicia", sino que José Ramón Gómez Besteiro "dio una rueda de prensa en directo acusándome de acoso laboral que salió en toda España" y en la que, ha indicado, "ponía en duda" su "honorabilidad".

DIFERENCIA CON MONFORTE

Además, ha recordado que en Monforte de Lemos el grupo socialista "sigue apoyando al alcalde" y "no se les obligó a dimitir". Para el alcalde ourensano, esta circunstancia muestra que el objetivo era "tapar las vergüenzas de Besteiro en relación a su actuación en Monforte y en la Diputación de Lugo".

"No tengo ninguna denuncia de acoso laboral, ninguna denuncia de acoso está pendiente de juzgar y por lo tanto ustedes mismos valoren las varas de medir", ha expuesto.

En esta línea, ha recordado que todo coincidió con la fecha de una nota de prensa emitida por parte de diversos cargos socialistas ourensanos "solicitando que se actuara de manera contundente contra esas actitudes", algo que, ha insistido, él logró "en 15 días".

"Creo que hay una diferencia sustancial cuando Besteiro actúa contra el presidente de la Diputación de Lugo y pretende fulminarme a mí, sin haberme dado plazo de audiencia, ni siquiera se me comunicó la denuncia, ni se me escuchó", ha lamentado.