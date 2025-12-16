El alcalde de Barbadás no dejará el cargo tras la denuncia por acoso laboral y pide la dimisión de Besteiro

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, frente a la sede provincial del PSdeG en Ourense - EUROPAPRESS

OURENSE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel, ha avanzado que continuará como regidor fuera de las siglas socialistas y que también seguirá como diputado provincial tras una denuncia por acoso laboral. Además, ha pedido la dimisión del líder del PSdeG en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, por la gestión de caso que afecta al que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.

Este martes, el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, informó de que en la tarde del lunes el Partido Socialista recibió, a través del canal interno habilitado para ello, una denuncia por supuesto acoso laboral contra el regidor de Barbadás, en represalia por haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un exedil de la localidad. Además, dijo que el PSdeG de la provincia de Ourense atendió a la persona, que confirmó también la denuncia a través de un documento.

Tras ello, a última hora de la tarde, el alcalde de Barbadás ha convocado a los medios en los exteriores de la sede provincial socialista en Ourense, donde ha comunicado que ya solicitó la baja del partido, pero que continuará con sus cargos como alcalde y diputado provincial --lo hará como no adscrito, al estar fuera del PSOE--.

ASEGURA VIVIR UNA "INDEFENSIÓN PATENTE"

Además, en su comparecencia, ha asegurado estar en una situación de "indefensión patente", sin que se respete su "presunción de inocencia". Así, ha explicado que tuvo conocimiento de la denuncia contra él en la noche del lunes, cuando el secretario provincial, Álvaro Vila, se lo trasladó. Tras ello, ha dicho que fue en la mañana de este martes cuando, a través de la llamada de un medio, conoció que se atribuía un supuesto acoso laboral.

El regidor, que ha censurado que tengan los medios de comunicación la información antes que tenerla él mismo, ha criticado que el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, saliese públicamente en la tarde de este martes a pedir su suspensión. Además, ha censurado que se le atribuya no actuar "con diligencia suficiente" en el caso de la denuncia por acoso sexual por parte de un edil de la corporación, ya dimitido.

A este respecto, ha defendido su propia actuación al sostener que tan pronto como tuvo conocimiento de la denuncia que dio origen a los actuales acontecimientos, actuó con "absoluta diligencia". "Me enteré de un supuesto acoso, porque no hay denuncia ni tampoco sentencia, actué, me reuní con las personas implicadas, entre ellas un concejal que dimitió a los pocos días, quedando expulsado de toda actividad política y del contacto con la persona que fue supuestamente acosada", ha afirmado.

En esta línea, ha trasladado que al cabo de diez días esta persona dimitió. "Se argumenta que tenía que ser cesado por mi parte, pero si lo ceso, seguiría siendo concejal, seguiría formando parte el pleno y seguiría teniendo contacto con la concejala afectada y, además, tiene acceso al ayuntamiento a cualquier departamento", ha afirmado para subrayar que él exigió la dimisión del concejal y que esta "se hizo realidad".

Dicho esto, el regidor, que ha vinculado la publicación de la denuncia contra él al entorno del partido, ha censurado que Besteiro exija su dimisión sin darle audiencia y sin haber actuado el lucense con diligencia en el caso de la denuncia contra Tomé, cuya dimisión ha reprochado que se exigió "dos meses después" de tener conocimiento, según ha dicho, del caso de supuesto acoso sexual.

CREE QUE BESTEIRO TRATA DE "DILUIR SU RESPONSABILIDAD" EN EL CASO TOMÉ

"Exijo la dimisión de Besteiro por no actuar con la misma diligencia que actué yo y que no diluya su responsabilidad amparándose en los hechos denunciados contra mí y que aún no han sido contrastados", ha sostenido el regidor.

Y es que el alcalde de Barbadás ha considerado que Besteiro "debe pretender diluir sus responsabilidades" ante en anuncio del programa del canal Cuatro Código 10 de que emitirá el testimonio de la madre de la víctima del supuesto caso de acoso de José Tomé.

También ha atribuido la actuación de Besteiro contra él al hecho de que sea uno de los firmantes del manifiesto impulsado por alcaldes y cargos socialistas en la provincia de Ourense, un documento crítico con la gestión de la dirección gallega del caso Tomé. "Es llamativo que yo firme un documento y que al cabo de cuatro días ocurra esto", ha sostenido.

Por último y preguntado al respeto, regidor ha explicado que aún no ha hablado con el resto de concejales socialistas para saber si van a abandonar las siglas socialistas con él.