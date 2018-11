El alcalde de A Coruña pide al Gobierno "rigurosidad" para ver las posibilidades de "frenar" el ERE

Publicado 20/11/2018 11:09:10 CET

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha instado al Ministerio de Trabajo a ser "riguroso" para ver las posibilidades que hay de "frenar" el ERE extintivo presentado por la multinacional Alcoa para la planta coruñesa y la de Avilés, en Asturias.

A preguntas de los periodistas, antes de inaugurar la feria Exporpymes, ha reconocido que no es "una buena noticia" la decisión del juez de Rotterdam de no aplicar medidas cautelares para paralizar el expediente de regulación hasta que no resuelva la denuncia del comité europeo. El fallo no se conocerá hasta el 3 de diciembre.

Sin embargo, el alcalde herculino ha recalcado que esta denuncia es "un frente más de muchas": "Lo que esperamos es que la propia Alcoa retire el ERE y que la autoridad laboral española agote las posibilidades que hay".

"Que el Ministerio Trabajo sea riguroso a la hora de ver las posibilidades que tiene de frenar ese ERE y que empecemos de una vez en serio la negociación", ha insistido.

Al respecto, ha considerado que el Gobierno debe utilizar "todas las armas que tiene para que Alcoa se venga a una posición razonable que garantice la continuidad de la producción industrial y del empleo" en las fábricas.

El regidor ha hecho este llamamiento en el día previo a la reunión con el Ejecutivo en el marco de la mesa de trabajo constituida con los presidentes autonómicos de Galicia y Asturias y los alcaldes de A Coruña y Avilés y que tendrá lugar a las 17,00 horas en Madrid, según ha confirmado.