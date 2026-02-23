El alcalde de Ferrol anuncia 50 bomberos en plantilla este año y defiende su gestión tras el incendio de Recimil

Imagen del edificio. - EUROPA PRESS

FERROL, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha anunciado este lunes que el cuerpo municipal de bomberos alcanzará los 50 efectivos en plantilla durante este 2026, en lo que ha calificado como "el mayor proceso de incorporación" de personal en la historia de la administración local.

La comparecencia, marcada por el luto por el fallecimiento de un joven de 19 años tras el incendio de la madrugada del jueves en el barrio de Recimil, ha servido para que el regidor detalle el estado de las investigaciones y defienda su gestión ante las reivindicaciones del colectivo de emergencias.

Rey Varela ha comenzado la rueda de prensa confirmando el fallecimiento de una de las personas heridas en el siniestro de Recimil. "Su situación era crítica desde el primer momento", lamentó el alcalde, quien trasladó el pésame a la familia y deseó una pronta recuperación a los otros tres heridos graves que permanecen bajo cuidados sanitarios --un niño de 3 años, una joven de 24 años y un bombero con una pierna amputada--.

Respecto a las causas del suceso y el posterior accidente laboral que sufrió un bombero --quien perdió una pierna durante el operativo--, el regidor informó de que existen dos vías de investigación abiertas: una de la Policía Científica sobre el origen del fuego y otra de la Policía Judicial sobre el accidente del funcionario.

CAUSAS

"Queremos saber las causas y actuaremos con total transparencia", afirma Rey Varela. Además, garantiza que el bombero herido "no perderá retribuciones" gracias a la tramitación de un complemento personal que le permitirá seguir vinculado al servicio público sin perjuicio económico.

Ante las críticas por la falta de efectivos, el alcalde desglosó el plan de recursos humanos que lidera su gobierno.

Tras 13 años sin oposiciones, señala que el actual mandato ha impulsado dos convocatorias consecutivas. Actualmente está en marcha un proceso para siete nuevos agentes que creará, por primera vez, una bolsa de interinos para cubrir bajas.

Además, el regidor sostiene que "Ferrol se convertirá, junto a A Coruña, en la única ciudad gallega en reconocer a sus bomberos la categoría profesional C1, una demanda histórica aprobada el pasado diciembre".

El regidor recuerda que en 2024 se decidió dejar de prestar servicio a otros municipios vecinos para priorizar la seguridad en Ferrol ante lo que califica de falta de personal heredada.

HUBO NUEVE INTERVENCIONES EN LA JORNADA DEL SUCESO

El alcalde ha querido desmentir algunas cifras publicadas sobre la carga de trabajo durante la jornada del suceso. "Hubo nueve intervenciones nocturnas, no 16 ni 25 como se está diciendo", precisa, aunque subraya que la cifra no resta importancia a la gravedad de las actuaciones realizadas, y que "la última fue a las 20,11 horas", cuando el aviso de inicio del incendio fue a las 5,43 horas.

Finalmente, Rey Varela ha enviado un mensaje de apoyo al bombero accidentado: "Quien cumple su deber en una profesión de riesgo debe tener todo el respaldo de la administración. Antes que alcalde, soy persona, marido y padre, y comparto su dolor e indignación". Agrega que se acercó al centro hospitalario: "Porque no me parecía que una simple llamada fuese oportuna en un momento así para transmitir mi pesar, apoyo y solidaridad, que siempre tendrán".