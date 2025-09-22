El alcalde de Ourense declara como investigado por un supuesto desvío de fondos públicos a su televisión privada

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acompañado de su abogado y de la concejala de Dinamización y Política Social, Noa Rouco, a la salida del juzgado después de haber sido citado a declarar - EUROPAPRESS

Pérez Jácome ha eludido atender a los medios a las puertas del juzgado, a los que ha despachado con un "iros a la mierda"

OURENSE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha declarado este lunes a las 9.15 horas ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ourense, como investigado por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos por un presunto desvío de dinero a la televisión privada Auria TV, "estrechamente relacionada con el alcalde".

Esta declaración se produce tras la denuncia presentada ante la Fiscalía de Ourense por Jose Manuel Palacios, exasesor del grupo de gobierno de Democracia Ourensana (DO), el pasado 20 de diciembre de 2024.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Palacios inculpaba al alcalde de Ourense por la adquisición de "material técnico inventariable" por un valor de "3.946,29 euros" dentro de un pedido "financiado con fondos municipales" de "8.698,04 euros" totales.

El denunciante recalcaba que el material fue utilizado "exclusivamente" en "actividades vinculadas" a Auria TV, un "canal privado vinculado al alcalde", y también le atribuye haber recurrido a funcionarios municipales para "desempeñar funciones exclusivas como cámara" en el canal de televisión, que son "ajenas a las competencias propias" del cargo.

CONTRATACIÓN DE UN ASESOR

En esta línea, el exasesor subrayaba que la contratación, en este caso, de Germán L., asesor político del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ourense, como cámara "desde abril de 2021" hasta la fecha de la denuncia (diciembre de 2024), ascendía a "178.930 euros" para el "pago del salario y cotizaciones sociales".

Palacios incidía en que los "contenidos institucionales" de la administración municipal, "como videos de plenos municipales, ruedas de prensa y otras actividades oficiales", "no están disponibles" en sus plataformas oficiales, sino que "son difundidos de manera exclusiva a través de Auria TV".

A renglón seguido, la denuncia destacaba que esto supone una "vulneración" de los "derechos ciudadanos" de "acceso igualitario a la información", así como de los "principios fundamentales" de transparencia" e "imparcialidad", "en beneficio de intereses privados" y "en detrimento del interés general".

Entre las demandas, el exasesor del Ayuntamiento de Ourense solicitaba la suspensión de la "centralización de la comunicación institucional en plataformas privadas", mientras se tramita la investigación, y garantizar que "los recursos del Ayuntamiento no continúen siendo utilizados para fines privados".

Por su parte, el regidor ourensano, acompañado de su abogado y de la concejal de Dinamización y Política Social, Noa Rouco, se ha negado a atender a los medios de comunicación que se congregaron este lunes a las puertas del juzgado, y ha eludido hacer manifestaciones, ni a la entrada ni a la salida. Así, Pérez Jácome ha despachado a los periodistas con un "iros a la mierda".