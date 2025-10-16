El alcalde de Ourense descarta una cuestión de confianza tras apoyar el PSdeG un modificativo de crédito de 25 millones

Los socialistas le emplazan a cumplir con las actuaciones y urgen "consenso" como los demás partidos de la oposición

OURENSE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Ourense ha aprobado un modificativo de crédito de 25,7 millones de euros gracias al voto favorable de los socialistas. Por el contrario, se ha rechazado otro de 2,9 millones al contar con el voto desfavorable de toda la oposición (BNG, PSdeG y PP).

Ha sido en una sesión extraordinaria en la que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha descartado recurrir a la cuestión de confianza planteada el pasado lunes en un comunicado si no salía adelante alguna de las propuestas presentadas. Asimismo, ha agradecido al grupo socialista su apoyo por "pensar en ciudad, no como los demás partidos".

Respecto a los modificativos, el grupo de gobierno de Democracia Ourensana (DO) ha explicado que se han planteado para destinarlo a "diferentes áreas municipales", entre ellas calles y parques, artes y festejos, servicios sociales, reparación de edificios o la redacción del Plan General de Ordenación Municipal.

En concreto, el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, ha explicado que el expediente de 25 millones de euros incluye una partida cofinanciada con los fondos FEDER para "movilidad y zonas verdes en la ciudad".

Por su parte, la concejala del PSdeG María Fernández ha insistido en que el grupo socialista ha emitido su voto favorable para "comprobar si al alcalde le interesa realmente hacer algo" o si "solo le interesa el ruido" y ha incidido en que este modificativo servirá para confirmar si el grupo de gobierno "carece de voluntad política o no". "Veremos finalmente quien tiene la razón", ha añadido.

En esta línea, desde el grupo socialista se han vinculado ambos modificativos como "cuestiones electoralistas", señalando que "si Jácome quisiese sacar esto adelante, habría levantado el teléfono y habría llegado a un acuerdo".

Al respecto, Fernández ha considerado que "cuando el alcalde trae las cosas sin consenso y sin tiempo" y "con tanto ruido" es porque "no tiene ningún interés en que se aprueben" y ha puntado a Jácome por "no negociar", sino "chantajear y extorsionar". "El alcalde utiliza este salón de plenos como su escenario electoral, es una escenificación para no hacer nada y poder echarnos la culpa", ha añadido.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, BNG y PP han mantenido su voto en contra en ambas modificaciones, alegando que cuando Pérez Jácome "llegue a acuerdos y negocie", tendrá el voto favorable de la oposición. "Si ustedes querían sacar adelante este expediente la solución era trocearlo en tres", ha explicado Luis Seara, portavoz nacionalista en el Ayuntamiento.

Asimismo, los nacionalistas han afeado dos expedientes que son "una radiografía perfecta" de la "falta de planificación e incapacidad" del gobierno municipal y han apuntado al alcalde por "recurrir a expedientes en lote" cuando "antes lo cuestionaba y rechazaba amargamente".

"Usted hace un totum revolutum mezclando todo para obligar a los grupos municipales a tragar sacos, la clave es que no tiene el más mínimo interés en que votemos a favor", ha añadido Seara.

Por su parte, el PP ha mantenido su solicitud de retirada de ambos expedientes del orden del día, una petición que el grupo popular ya había trasladado previamente. Sin embargo, esta posibilidad se ha rechazado.

La portavoz popular municipal, Ana Méndez, ha afeado que se llevasen al pleno dos propuestas que vienen "sin consenso ni negociación" y ha señalado que "las cosas no se pueden traer así". Asimismo, ha recordado que los presupuestos municipales se aprobaron gracias a la abstención popular porque las partidas se "prepararon y negociaron" y se logró "llegar a consensos".