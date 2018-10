El alcalde de Ourense no anunciará a quién apoya para suceder a Rajoy en la presidencia del PP

Publicado 19/07/2018 12:34:21 CET

Ha asegurado que sí tiene decidido su "sentido de voto" y que repetirá la elección de la primera vuelta

OURENSE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, ha asegurado este jueves que no va a manifestar a quién apoya para relevar a Mariano Rajoy en la presidencia del Partido Popular, mando que se disputarán Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

Vázquez Abad ha subrayado que sí tiene decidido su "sentido de voto", el cual ya tenía determinado en la primera vuelta "como militante", por lo que repetirá elección en esta segunda llamada a las urnas.

Así lo ha manifestado en la mañana de este jueves tras su comparecencia en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ourense para informar de los asuntos abordados en la junta de gobierno local, mantenida minutos antes.

De esta manera, el regidor de la urbe gallega no hará público su apoyo de cara al Congreso Extraordinario del Partido Popular, que se celebrará este viernes y sábado, como ya había hecho en la primera vuelta. "En su momento, no lo manifesté; ahora, no lo voy a manifestar", ha sentenciado.

PRIMERA VUELTA EN OURENSE

En la provincia de Ourense, Sáenz de Santamaría fue la candidata que logró más votos por parte de la militancia en la primera vuelta, con 206. En segundo lugar, María Dolores de Cospedal, con 177; seguida de Pablo Casado, con 94; José Manuel García-Margallo, con 4; José Ramón García-Hernández, con 3; y Elio Cabanes, con 1.

En este contexto, el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Manuel Baltar, hizo público este martes que apoyaba a Sáenz de Santamaría, si bien dijo que "no pedirá" el voto para la candidata. "Simplemente manifiesto mi opinión", señaló a los medios.

Para la segunda concurrencia a las urnas, Galicia contará con 327 compromisarios, 279 de ellos electos, y repartidos de la siguiente manera: 84 de Pontevedra, 78 de A Coruña, 73 de Ourense y 44 de Lugo.