El alcalde pedáneo de Bembrive dimite "con la cabeza bien alta" tras ser inhabilitado durante 12 años

VIGO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ya ex alcalde pedáneo de Bembrive, Marcos Castro, ha anunciado este jueves, tras la celebración de una sesión extraordinaria de la Entidad Local Menor de dicho barrio vigués, su dimisión tras ser inhabilitado durante doce años para ejercer funciones públicas por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

El dirigente socialista, visiblemente emocionado y con la voz quebrada, ha mostrado, en su última sesión, su rechazo al delito de prevaricación por el que se le ha condenado. "Estoy plenamente en desacuerdo con la sentencia al considerarla completamente desproporcionada e injusta. Por ello, presentaré el correspondiente recurso e iré hasta las últimas consecuencias", ha señalado.

"Mi intención siempre fue, con mayor o menor fortuna, asegurar que en plena pandemia la Festa da Sidra tuviese la continuidad que merece", ha continuado.

Castro ha declarado que "considera que no haber dado a los vecinos la sidra que demandan, el dar otra distinta sí que sería una estafa o incluso podría ser una malversación con el dinero de los vecinos". "Eso jamás lo haría. En ningún caso he utilizado indebidamente ni me he llevado, ni tampoco he malversado un solo euro de esta entidad", ha asegurado.

"Mi único interés ha sido trabajar para mejorar mi parroquia, por lo cual me siento orgulloso en mi gestión y me voy con la cabeza bien alta y mi conciencia bien tranquila", ha relatado Castro, no sin antes agradecer, entre lagrimas, a sus compañeros su compromiso y apoyo, a los cuales ha deseado "la mejor de las suertes".

Además, el dirigente socialista ha dado las gracias a los vecinos que le han apoyado. "Ha sido un honor ser alcalde pedáneo de Bembrive", ha sentenciado.

CAMBIOS EN LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE BEMBRIVE

La dimisión de Marcos Castro ha abierto una nueva etapa en la parroquia viguesa de Bembrive. Su cargo, según ha informado la secretaria interventora de la Entidad Local Menor durante la sesión extraordinaria celebrada este jueves, será ocupado por el siguiente candidato del Partido Socialista (PSOE) con mayor número de votos.

Asimismo, la interventora ha destacado que ya se ha solicitado a la Junta Electoral Central "la expedición de la credencial a favor del candidato siguiente de la candidatura del PSOE" para conocer la persona que sustituirá a Marcos Castro como alcalde pedáneo de Bembrive.

CRÍTICAS DEL BNG

Por otra parte, el concejal y candidato a la alcaldía de Vigo del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Xabier Pérez Igrexas, ha señalado que "la renuncia del alcalde pedáneo de Bembrive no es suficiente para poner fin a este escándalo".

Además, Igrexas ha exigido explicaciones al presidente del PSOE de Vigo, Abel Caballero, por el "escándalo sin precedentes" de que "los dos últimos alcaldes pedáneos de su partido y designados y patrocinados por él" suman condenas judiciales de 35 años de inhabilitación y varios años de prisión. "Bembrive y Vigo merecen mucho más", ha sentenciado.