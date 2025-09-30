Alcalde de Ribeira (A Coruña) cesa a tres de los cuatro ediles que firman la moción y los insta a explicar los motivos

El hasta ahora regidor asegura que una de las concejalas del PBBI que firmó el documento, a la que no destituye, recibió presiones

El alcalde de la localidad coruñesa de Ribeira, Luís Pérez Barral, ha cesado a tres de los cuatro ediles del Partido Barbanza Independiente (PBBI) que firmaron la moción de censura acordada con el PP para desbancar de la Alcaldía a los nacionalistas y los ha instado a explicar los motivos "reales" que los han llevado a apoyar la iniciativa.

En una rueda de prensa este martes, Pérez ha asegurado que el PBBI debe explicar los motivos "reales" de unirse a esta moción "sin acuerdo político y sin marcar directrices de hacia dónde va el ayuntamiento".

Así, el regidor ha dicho recordar las palabras del portavoz de los independientes, Vicente Mariño, cuando en la campaña electoral del año 2023 dijo que "votar al PP y darles la Alcaldía era traicionar a todos sus votantes".

"Quiero preguntarle qué motivó a que su partido, de hecho ni todos sus miembros, porque solo acudieron tres de los cinco que son, a que en Ribeira haya ese cambio de gobierno", ha cuestionado.

PRESIONES

Asimismo, Luis Pérez ha asegurado que fueron los tres concejales del PBBI cesados este martes --Vicente Mariño, Herminia Pouso y Fernando Abraldes-- los que "comentaron todas las presiones que habían sufrido en 2023", incluso, ha añadido, "llegando a proponer dinero" para impedir el acuerdo con los nacionalistas.

"Entonces, yo me pregunto, ¿esas presiones fueron aceptadas en este momento para poder desalojarme a mí como alcalde del Ayuntamiento?", ha vuelto a cuestionar antes de reprochar que no haya "ningún documento de cuáles eran los motivos para hacer un cambio de gobierno".

En cuanto a la concejala Tania Redondo, que a diferencia de Juan Luis Furones (el otro edil del PBBI en la corporación) sí firmó el acuerdo con el PP y sí que seguirá desempeñando sus funciones mientras siga el actual gobierno, el regidor ha asegurado que acabó firmando "mediante muchas presiones".

Así, tanto a ella como a Furones los ha instado a salir "con la cabeza bien alta del gobierno municipal", ya que, en su opinión, su trabajo fue "encomiable" y les ha pedido que "no sucumban a ningún tipo de presión ni del PBBI ni del PP". "Es necesario tener la dignidad y la cabeza muy alta. No deberían sucumbir a ningún tipo de presión", ha zanjado.