Pontón tacha de "bochornosa" la moción de censura en Ribeira y la ve como prueba del "buen trabajo" del BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto en Ferrol. - BNG

La portavoz nacional Bloque sostiene que la iniciativa "responde a intereses personales y partidistas" del PP

FERROL, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado este martes que la moción de censura promovida por el PP en Ribeira (A Coruña) es una prueba de que el gobierno municipal del Bloque, liderado por el alcalde Luis Pérez, estaba realizando una "buena gestión".

Así, Pontón ha tildado la iniciativa de "bochornosa" y ha reprochado que el PP está dispuesto a utilizar "todo tipo de mañas y artimañas" con tal de "frenar" la tendencia de su partido que, en su opinión, se encuentra "a la baja frente a un BNG que sube".

"Al alcalde se le hace una moción de censura por hacer bien su trabajo, por ser un alcalde que abrió un tiempo nuevo en el Ayuntamiento, que estaba gobernando con transparencia, con igualdad y modernizando Ribeira", ha subrayado la líder nacionalista en declaraciones a los medios en un acto en Ferrol.

Además, Ana Pontón ha criticado que se trata de una moción "oscura" y "hecha de espaldas a la ciudadanía", así como que solo persigue "intereses partidistas y personales".

Asimismo, la portavoz del BNG ha advertido de que la moción "va a ir en contra de lo que el Ayuntamiento de Ribeira y sus vecinos necesitan y merecen" y se ha mostrado convencida de que "dentro de dos años la ciudadanía responderá democráticamente" a esta acción.