El alcalde de Santiago no teme un "efecto contagio" del conflicto de En Marea en Compostela Aberta para las municipales

Publicado 11/01/2019 13:29:34 CET

Noriega agradece el "apoyo sin fisuras" mostrado por Luís Villares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, se ha mostrado confiado en que el conflicto que vive En Marea a nivel autonómico no produzca un "efecto contagio" en el espacio político de Compostela Aberta y no le preocupa que pueda afectar a la formación de cara a las elecciones municipales de mayo.

Aunque ha admitido que existen "vasos comunicantes", Noriega ha explicado que "las dinámicas locales distan mucho de las de otros ámbitos", y ha puesto como ejemplo su experiencia en Teo: "Pasó que unos meses antes de las elecciones locales, en las europeas el voto al Bloque no llegó al 10 por ciento, y en las municipales tuvimos mayoría absoluta", dijo en referencia a su etapa en la formación nacionalista, que acabó abandonando.

El regidor compostelano ha destacado el "esfuerzo en preservar el espacio político de Compostela Aberta" y la importancia de "cuidarlo", antes de mostrarse convencido de que "no hay efecto contagio ni traducción del conflicto y de la dinámica a nivel gallego".

En esta línea, ha ahondado en la necesidad de "ser responsable y preservar el espacio local". Martiño Noriega ha afirmado que en la formación "habitan personas de todo tipo de posiciones con respecto al ámbito gallego, pero que a nivel local tienen claro que gobernar Compostela es un reto y una responsabilidad que vale la pena".

Por eso ha argumentado que no será él "el que no mime este espacio". "Esperamos que no haya contagio y cuidaremos el espacio para seguir liderando el proceso de cambio en el que está la ciudad", ha remarcado.

RESPUESTA A VILLARES

En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Gobierno Local, ha agradecido el mensaje de "apoyo sin fisuras" expresado por el líder de En Marea, Luís Villares. "Todos los apoyos nos parecen maravillosos", ha afirmado Noriega, que ha añadido que "nunca sobran".

Sobre este particular ha bromeado, al explicar que agradece al deán cuando le dice que reza por él: "Nunca se sabe dónde va a precisar de todo tipo de recomendaciones, también en el más allá".