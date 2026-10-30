El alcalde socialista de Ames (A Coruña) pide a Óscar Puente que asuma responsabilidades y dimita

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde socialista del municipio coruñés de Ames, Blas García, ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que asuma responsabilidades y presente su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En un mensaje publicado en sus redes sociales, García ha aludido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que "no es asumible para España sufrir dos accidentes en un mismo año".

"Dos tragedias ferroviarias, 115 personas fallecidas, por el momento, y cientos de víctimas reclaman algo más que palabras", ha señalado el regidor, que ha defendido que "no se trata" de buscar "un cabeza de turco ni de alimentar la confrontación política", sino de "asumir responsabilidades".

Asimismo, ha apuntado que Puente es el máximo responsable político de las infraestructuras ferroviarias del Estado y ha considerado que, "por ética, coherencia y respeto a las víctimas", debería "dar un paso al lado y presentar su dimisión".

"La responsabilidad política no devuelve vidas, pero sí fortalece la confianza en las instituciones y, sobre todo, le da paz a una sociedad polarizada y dividida", ha afirmado García, quien ha concluido: "Es el momento de dar ejemplo".