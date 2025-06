El alcalde socialista de Ames insiste en pedir elecciones en 2025 para que el PSOE pueda "preservar" los ayuntamientos

Considera que el resultado "no iba a ser tan malo como piensan muchos" y dice que Sánchez debería ser el candidato

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ames, el socialista Blas García, se ha vuelto a mostrar este lunes partidario de que se celebren elecciones generales en 2025 para que el PSOE pueda "preservar" sus gobiernos en los ayuntamientos y las autonomías, así como para que se pueda "normalizar" la situación política a nivel estatal.

El regidor socialista se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa celebrada este lunes, después de que este fin de semana publicase en sus redes sociales un mensaje a través del que pedía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de comicios ante la "situación política irrespirable".

Preguntado al respecto y tras recordar que lleva desde 1988 militando en el PSOE y destacar que apoyó a Pedro Sánchez desde el principio, con el que ha asegurado tener "una relación personal", ha dicho que "lo peor" que puede pasar en política es que "haya un corrupto" en el entorno. "En el Partido Socialista no es que hubiese un corrupto que estaba por ahí, que pasaba por ahí", ha dicho para señalar que se trató de los "dos últimos secretarios de Organización".

Blas García ha calificado de "muy grave" este asunto, en el que "fallaron todos los diques de contención y vigilancia" y ha alertado de que "la imagen que se está trasladado no es la mejor". "El PSOE está en uno de los momentos más críticos de su historia, sin duda", ha manifestado.

Dicho esto, ha considerado que lo necesario en estos momentos es la "humildad". "Nos debemos a los millones de militantes, simpatizantes y votantes que tiene el PSOE", ha incidido para señalar que se debe llamar a los ciudadanos a las urnas a lo largo de 2025 para, por un lado, "normalizar la situación política en España" que, en su opinión, "está absolutamente caldeada"; así como para "preservar" el poder local y las autonómicas.

Blas García, que ha sostenido que se trata de una opinión a título "personal" que algunos compañeros de partido comparten y otros no, ha sostenido que "no es nada malo" mostrar su parecer y que, si pudiese, él mismo se lo trasladaría al presidente. "No puedo porque no tenemos el contacto que teníamos antes, pero creo que sería bueno para nosotros y para él", ha dicho.

Y es que el regidor de Ames ha marcado distancias con aquellas personas que "dan por hecho" que si se convocan elecciones ya va a gobernar el PP. "Yo no lo doy por hecho", ha afirmado para poner en valor la resiliencia que, según ha trasladado, tiene el presidente del Gobierno.

"Yo creo que si Pedro Sánchez se presenta a las elecciones ahora mismo, su resultado no iba a ser bueno, pero tampoco iba a ser tan malo como seguramente piensan muchos", ha subrayado para mostrarse partidario también de que, si hay comicios, Pedro Sánchez sea el candidato para poner en valor el "mucho trabajo hecho que hay detrás".

Todo ello en una intervención en la que ha sostenido que no trasladó su opinión sobre la necesidad de convocar elecciones a la dirección gallega del PSdeG pero ha dicho que no tendría ningún problema en hacerlo si convocase un comité nacional, órgano del que es miembro, o si le llamase el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro.