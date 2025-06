El PSdeG asegura "respetar" las voces internas que piden elecciones, aunque sean "minoritarias"

La dirección gallega insiste en que Sánchez actuó "inmediatamente" con el cese de Cerdán y dice que "el PP no puede decir eso" con Villares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que el partido "respeta" todas las voces que piden elecciones, aunque sean "minoritarias", ante la crisis que atraviesa el PSOE tras conocerse la vinculación del que era responsable de Organización a nivel federal, Santos Cerdán, con una trama de corrupción.

Así se ha pronunciado este lunes al ser preguntada en rueda de prensa por las voces de militantes y cargos del partido, en Galicia la del alcalde de Ames, Blas García, que piden la celebración de comicios generales tras conocerse la vinculación de Cerdán con esta trama.

Al respecto, Lara Méndez ha sostenido que la formación "escucha y respeta" todas las voces, "independientemente de lo minoritarias que puedan ser". "Lo que tenemos claro desde el PSOE es que, cuando hay algún atisbo de una conducta que se sale de lo que tiene que ser la conducta de una persona que se dedica al servicio público, actuamos", ha sostenido para señalar que así se hizo tras tener conocimiento del informe de la UCO.

La responsable de Organización del PSdeG ha incidido en que, por el momento, lo que se conoce es este documento y que el Partido Socialista "ya salió inmediatamente pidiendo la dimisión" de Santos Cerdán y "actuando contundentemente".

Lara Méndez ha afirmado que el PP "no puede decir eso" y ha recordado que el Partido Popular "sigue sin dar explicaciones" sobre una "presunta agresión sexual", en relación a la denuncia que llevó a la dimisión del que era conselleiro do Mar, Alfonso Villares. "Por lo tanto, estamos viendo cómo se actúa de forma distinta", ha subrayado para trasladar que el PSOE pide "responsabilidad a todas y a cada una de aquellas personas que no actúen como se debe actuar en un ejercicio de la función pública".

La dirigente socialista ha sostenido que "ningún partido está exento" de que en sus filas pueda haber "un caso de agresión sexual o un caso de corrupción" pero ha insistido en que la diferencia es que el PSOE actúa "de forma inmediata" y "sin contemplación".

Además, sobre si teme que las voces que piden elecciones se puedan crecer, ha considerado que "la ciudadanía sabe perfectamente lo que ha hecho el PSOE desde el gobierno, que es mejorar la vida de las personas" con medidas como la subida de las pensiones, las becas o la mejora de los salarios.

CRÍTICAS DE LOS EDILES DE SANTIAGO EXPULSADOS DEL PSOE

En la rueda de prensa e interpelada por la petición de los cuatro concejales de Santiago expulsados del PSOE de que se revise su caso tras la salida de Cerdán, que firmaba la resolución de sus medidas disciplinarias, Lara Méndez ha sostenido que los responsables de Organización, como ella misma lo es a nivel autonómico en Galicia, firman estas decisiones "en base a lo que está recogido en los estatutos".

"Los estatutos no los ha elaborado el secretario de Organización, los estatutos salen de los congresos", ha defendido para sostener que lo que hacen las personas que ocupan esta responsabilidad es "cumplir" las normas internas del partido, que "están para todos y para todas".

"Por lo tanto, evidentemente, esto no altera resoluciones tomadas", ha señalado.