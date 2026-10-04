El alcalde de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela, denuncia una "violenta agresión" al grito de "rojo de mierda"

Archivo - El presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela - EUROPA PRESS - Archivo

PONTEVEDRA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vilagarcía de Arousa y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha denunciado que sufrió una "violenta agresión" en la tarde del sábado al grito de "rojo de mierda".

Tal y como ha relatado en un comunicado publicado en la red social 'Instagram', un hombre se encaró este sábado al grupo en el que se encontraba el regidor al grito de "rojos de mierda".

Varela ha agradecido a las personas que le acompañaban e hicieron por separarlo pese a que en el intento recibieron algunos golpes. También a las personas que se enteraron de lo sucedido y le manifestaron su afecto.

Además, ha lamentado lo sucedido a todos los presentes, incluida su hija pequeña que se encontraba a su lado en ese momento. "Vio como un día de fiesta se convirtió en algo distinto", ha señalado, explicando que sigue sin saber cómo contarle por qué ese hombre quiso agredirles.

RECHAZO A LA VIOLENCIA

En este sentido, el alcalde de Vilagarcía ha comunicado que siente la "obligación moral" de reivindicar un "mundo mejor" y de manifestar su "más profundo rechazo" a los "violentos e impulsores" de odio y ha remarcado que dedica todos sus esfuerzos a "defender la convivencia cívica". "Estoy plenamente convencido de seguir haciéndolo", ha asegurado.

Finalmente, el mandatario local ha asegurado que ninguna idea es tan "importante" como la que promueve la comprensión y la empatía. "El odio nunca va a crear futuro y yo quiero un futuro mejor para mi, para mi hija y también para mi agresor. Hoy, mañana y cualquier día será un día feliz para seguir trabajando por ello. Hagámoslo juntos", ha concluido.