Alcaldes de Carballeda de Avia y Ribadavia (Ourense) estudian una fusión de municipios, que sería la tercera en Galicia

OURENSE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde socialista de Carballeda de Avia, Luis Milia, y el alcalde popular de Ribadavia, César Fernández, han comenzado a estudiar la posibilidad de fusionar ambos municipios ourensanos, convirtiéndose esta en la tercera fusión municipal de Galicia, tras la de Oza-Cesuras (A Coruña) y Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Tal y como han explicado ambos regidores, consultados por Europa Press este viernes, la fusión permitiría aumentar recursos y capacidad económica en los ayuntamientos, reflejando dicha subida en un aumento de la población.

"Estoy convencido de que sería muy beneficioso a muchos niveles porque nos permitiría tener una viabilidad económica y una autonomía financiera que, probablemente, por separado los ayuntamientos no puedan conseguir", ha señalado César Fernández.

En este sentido, también Luis Milia ha recalcado que "sería una irresponsabilidad" no explorar opciones que permiten "mantener e incluso mejorar servicios". "Como alcalde, yo me debo a los ciudadanos y, cuando tengamos esto cerrado, iré casa por casa a hablar con mis vecinos para que ellos decidan. La decisión no es mía ni de mi partido, es de los vecinos", ha indicado.

REALIDAD DEMOGRÁFICA

Así, el regidor popular de Ribadavia ha desgranado que la propuesta surge de "conversaciones constantes desde hace semanas" en base a la "realidad demográfica, pirámide poblacional y expectativas a futuro para los próximos años" en el territorio. "Todos esos datos invitan a estudiar los beneficios que pueden derivarse de un proceso de fusión, que en este caso son evidentes", ha añadido.

"La comarca de O Ribeiro, en los años 80 aproximadamente, tenía cerca de 41.000 habitantes, hoy tiene 15.000. Mi ayuntamiento tenía entonces 3.300 habitantes, hoy tiene 1.172, y la edad media ronda los 60 años, con cerca de 300 personas de más de 80 años. A Ribadavia le ocurre lo mismo, bajando la población, con menos de 5.000 habitantes", ha detallado también el regidor socialista Luis Milia.

EL PROCESO

Una vez estudiada la posible fusión, César Fernández ha explicado que se procedería, entonces, a informar a los ciudadanos de cada uno de los ayuntamientos acerca de las ventajas que pueden derivar de la fusión, para poder comenzar formalmente con el proceso.

En esta línea, el alcalde ha aclarado que el procedimiento se inicia con un acuerdo plenario, después del cual se abre un periodo de exposición pública y presentación de alegaciones, siendo así un proceso que "también contempla la propia participación de la ciudadanía".

Algo que también ha ratificado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien ha matizado que, si ambos municipios deciden continuar con la iniciativa, el proceso se desarrollará "conforme a la legislación de régimen local" y los consistorios deberán, "en primer lugar, aprobar inicialmente la fusión por los plenos de ambos ayuntamientos".

"Aún no se ha adoptado el acuerdo de inicio formal del expediente. Estamos estudiando aún la propuesta, pero partiendo de la premisa de que ambos consideramos que nos permitiría afrontar con mayor optimismo el futuro en los dos territorios", ha añadido el regidor de Ribadavia.

"POR ENCIMA DE LAS SIGLAS"

Asimismo, César Fernández ha celebrado un posible acuerdo que "por encima de las siglas y de visiones partidistas" permitiría "trabajar de cara a lo mejor para los vecinos y vecinas" entre dos municipios que "comparten identidad cultural e histórica, tradiciones y arraigo".

"En la gestión municipal, debemos estar más allá de los intereses de partidos y fuerzas políticas. Nosotros lo vemos muy claro, que por encima de cualquier cuestión de partido tiene que estar siempre el interés de nuestro territorio y de nuestros vecinos y vecinas. Tengo claro que es positivo para nuestros territorios y defiendo que esto sería una muy buena medida", ha asegurado.

Algo en lo que también ha insistido Luis Milia, quien ha avalado una propuesta que "marcaría un antes y un después", avanzando, con todo, su intención de abandonar la política local de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

"Yo ya he decidido que no me voy a presentar a las elecciones, se de o no se de la fusión, pero de no darse tendré la conciencia tranquila porque he puesto en conocimiento de mis vecinos una solución para intentar que el barco no se vaya a pique", ha resaltado el alcalde de Carballeda de Avia.

POSTURAS DE XUNTA Y DIPUTACIÓN

En este sentido, el Ejecutivo gallego a trasladado su visto bueno a dicha fusión, a la espera de que pueda materializarse, incidiendo en que "es una decisión que deben consensuar los ayuntamientos implicados".

"Desde la Xunta, apostamos por fomentar todas las vías de cooperación entre municipios, ya sean las fusiones voluntarias u otras fórmulas de colaboración intermunicipal. Si los ayuntamientos de Carballeda de Avia y Ribadavia deciden fusionarse, nosotros lo vemos bien", ha trasladado Diego Calvo.

Asimismo, el titular de Presidencia, Xustiza e Deportes ha recalcado que la cooperación intermunicipal "mejora la capacidad financiera y la calidad en la prestación de servicios", algo que "repercute en la fijación de la población", aprovechando para recordar que la futura Lei de Administración Local de Galicia --en tramitación-- recoge la prioridad a ayuntamientos fusionados en las ayudas a municipios a través del fondo de fusiones.

En esta línea, también el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha trasladado que, "si el deseo mayoritario es que pudiese producirse la fusión" la administración provincial brindará un apoyo "feaciente".

"Sabemos que la viabilidad de los ayuntamientos pequeños es muy difícil. Mejor que sean más viables por sí mismos pasando a una financiación mucho mayor y a una capacidad de servicios mucho mayor", ha destacado, incidiendo en la necesidad de abordar la cuestión con "cautela total, voluntariedad y prioridad y protagonismo absolutamente para los ayuntamientos".