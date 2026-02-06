Alcaldes del PPdeG instan al PSdeG a "cesar sus contradicciones" sobre el SAF y la ley de administración local

Archivo - La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, junto a la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y el alcalde de Poio y vicepresidente de la Fegamp, Ángel Moldes. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y alcaldesas del PPdeG han reclamado a los socialistas gallegos que "cesen lo antes posible" en su "caos" y en sus "contradicciones" en política municipal, en concreto, respecto al acuerdo entre Xunta y Fegamp para aumentar la partida autonómica a la financiación del SAF y sobre el anteproyecto de ley de administración local.

En una nota de prensa, los populares hacen referencia a las declaraciones del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en contraposición con las realizadas por el presidente de la Fegamp, el socialista Alberto Varela.

Los populares lamentan que, tras anunciar el Consello de la Xunta la futura ley de administración local, Besteiro cuestionase la norma y avanzase que el PSdeG actuaría "política y judicialmente". En contraposición, apuntan que el presidente de la Fegamp señaló que desde la entidad serían "constructivos" y harían "mejoras".

"Ya no nos sorprende nada de Besteiro y sus salidas de tono. Una actitud con la que no hace más que seguir poniéndose en evidencia. Sin leer el anteproyecto ya lo está criticando, evidenciando que no quiere aportar nada, solo cargar contra el Gobierno gallego con mentiras porque es incapaz de reclamarle al Ejecutivo central que asuma de una vez sus competencias para abordar la financiación local", han criticado.

SAF

Del mismo modo, los alcaldes populares han puesto el foco en la opinión de Gómez Besteiro sobre el acuerdo entre Xunta y Fegamp para incrementar la financiación del SAF, que pidió al Ejecutivo autonómico la financiación íntegra, mientras que Alberto Varela fue el encargado de sellar el acuerdo.

"Besteiro se sintió intimidado por el 'no a todo' del BNG, que censuró el entendimiento entre Fegamp y Xunta, y optó por ir en dirección contraria a sus propios alcaldes, que sí lo avalaron. Lo que queda claro es que su voz no pinta nada en el PSdeG y que cada vez está más cerca del independentismo gallego, al que le hace seguidismo", reprochan.