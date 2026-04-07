La alcaldesa de Vilalba se someterá el jueves a una cuestión de confianza tras ver rechazados los presupuestos de 2026

Archivo - Pleno de Vilalba (Lugo) con la alcaldesa, Marta Rouco, en el centro. - EUROPA PRESS - Archivo

LUGO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio lucense de Vilalba, Marta Rouco (PSOE), se someterá el jueves, día 9 de abril, a una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos de 2026, tras su rechazo en el pleno ordinario del pasado mes de marzo.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Vilalba ha explicado que la sesión, que tendrá lugar a partir de las 9,00 horas, incluirá también la aprobación del contrato de suministro eléctrico para las instalaciones municipales.

La regidora ha señalado que "los presupuestos constituyen una herramienta fundamental para el funcionamiento del Ayuntamiento y para la planificación de la actividad municipal a lo largo del año".

En este sentido, ha destacado que la cuestión de confianza "es un mecanismo previsto en la normativa, que permite continuar con la tramitación del proyecto presupuestario dentro del procedimiento establecido".

En el caso de que la cuestión de confianza salga adelante, el proyecto de presupuestos quedará aprobado inicialmente. En el caso contrario, se abrirá un plazo en el que podrá formularse una propuesta alternativa de gobierno, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Con esta convocatoria, el gobierno municipal de Vilalba ha señalado que continúa con su planificación administrativa y con la tramitación de los instrumentos necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios municipales.