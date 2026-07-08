La alerta amarilla por calor se mantiene este jueves en el interior de A Coruña, de Pontevedra y montaña de Ourense

Archivo - Ola de calor en Galicia - ADRIAN IRAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantendrá este jueves la alerta amarilla por calor en las zonas del interior de A Coruña, interior de Pontevedra y en la montaña de Ourense.

Así lo ha decidido según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia y en el ámbito del Plan de Actuacións del Gobierno gallego frente a los posibles efectos las altas temperaturas.

En concreto, en el interior de A Coruña los ayuntamientos afectados por esta alerta son: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

Del interior de Pontevedra, la alerta amarilla implica a Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Mientras, de la montaña de Ourense las localidades afectadas por este episodio son: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por Meteogalicia y por Meteosalud.