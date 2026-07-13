Alerta amarilla por tormentas este martes en la montaña de Lugo

Archivo - Un trabajador limpia los corrimientos de tierras en el Parque do Río Rato, a 5 de junio de 2023, en Lugo, Galicia (España). La ciudad de Lugo se recupera tras la tormenta de lluvia y granizo de ayer domingo, 4 de junio que afectó a la ciudad, do - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado una alerta amarilla por tormentas para este martes, 14 de julio, en la montaña de Lugo.

Esta alerta estará vigente entre las 18,00 y las 23,00 horas del martes por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. También se prevén precipitaciones acumuladas en una hora de 15 litros por metro cuadrado.

Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a doce comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Un total de cinco alcanzarán el nivel naranja: Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y La Rioja. Además, Asturias y Galicia estarán en aviso por lluvias y tormentas.