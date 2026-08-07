Una alerta por incendio en un cuadro eléctrico obliga a desalojar un edificio en Vigo

VIGO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una alerta por un incendio originado en un cuadro eléctrico en un edificio en Vigo obligó este jueves a desalojar el inmueble, aunque ninguna persona resultó afectada.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien se puso en contacto con la central de emergencias tras detectar que había saltado una alarma de incendios de un establecimiento de la plaza de Compostela, señalando también que olía a quemado y había humo.

Así, los operadores del 112 dieron aviso a los bomberos de Vigo y a la Policía Nacional. Ya en el lugar, los servicios de emergencias desalojaron el establecimiento y el resto del edificio.

Al finalizar el dispositivo, los bomberos confirmaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias que se trataba de humo que provenía de un cuadro eléctrico.