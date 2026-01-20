La alerta naranja se amplía a todo el litoral gallego y sube a roja desde las 21,00 horas de este miércoles en A Coruña

Archivo - Una persona camina con un paraguas por la playa del Orzán. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha informado de que se amplía la alerta naranja activada por temporal costero en A Coruña y Pontevedra a todo el litoral gallego, con la incorporación de A Mariña. Además, este miércoles la alerta se eleva a roja en el litoral noroeste y oeste de A Coruña a partir de las 21,00 horas.

Con el fin de garantizar la seguridad de bienes y personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, informó de la situación a través del Centro Integrado de Atención a Emerxencias del 112 Galicia, a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso afecta a todo el litoral gallego con mar combinada del noroeste con olas de hasta seis metros y, ocasionalmente, de siete metros.

A partir de las 21,00 horas de este miércoles, en la costa noroeste y oeste de A Coruña se espera mar combinada con olas de hasta nueve metros y viento del noroeste de hasta fuerza siete. En el resto del litoral se mantendrá la alerta naranja.

Debido a la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa 'Xogade', en los ayuntamientos afectados según las previsiones de los órganos meteorológicos, y que se pueden consultar en la web Deporte Gallego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones. Se aconseja consultar la página web del CIAE 112 (www.axega112.gal), que cuenta con información meteorológica y con enlaces de interés.

CIERRE PARQUES

El Ayuntamiento de Lugo ha informado de que, a partir de las 9,00 horas de este miércoles, está previsto que el Área de Transición Ecolóxica proceda al cierre de los parques de la ciudad ante la previsión de vientos fuertes.

Así, operarios de los servicios municipales precintarán los parques de Rosalía de Castro, Frigasa, Paxariños y Marcos Cela, quedando prohibida la entrada a los mismos desde el momento en que se efectúe.