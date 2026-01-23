Alerta naranja este sábado por temporal costero en A Mariña y roja en el litoral de A Coruña y Pontevedra

Archivo - Estado del mar en Muxía debido al temporal por el que se ha activado la alerta naranja, a 3 de diciembre de 2025, en A Coruña - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantiene para este sábado la alerta naranja por temporal costero en A Mariña lucense y la eleva a mediodía a roja en el litoral de A Coruña y Pontevedra.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso de nivel rojo afectará desde el mediodía del sábado a la costa de A Coruña y de Pontevedra por mar combinada del noroeste con olas de hasta nueve metros y viento del oeste o sudoeste de fuerza siete.

En A Mariña se mantiene la alerta naranja por mar combinada del oeste o noroeste con olas de ocho metros y viento del oeste de fuerza siete.

La Secretaría Xeral para el Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha anunciado también para mañana la suspensión de la actividad deportiva, tanto federada como del programa Xogade, en los ayuntamientos afectados por las alertas por nieve de los distintos organismos predictores, y también la actividad deportiva en el mar por temporal costero.