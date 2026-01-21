La alerta por temporal costero se eleva a roja en todo el litoral de A Coruña

Archivo - Estado del mar en Muxía debido al temporal por el que se ha activado la alerta naranja, a 3 de diciembre de 2025, en A Coruña, Galicia (España). Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo de - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

La Xunta ha ampliado la alerta roja activada para este miércoles por temporal costero a todo el litoral de A Coruña, con la incorporación de la zona suroeste. En el resto de la costa gallega se mantiene el aviso naranja.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubs náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso de nivel rojo afectará a toda la cosa de A Coruña desde la última hora de la tarde. Se espera mar combinada con olas de hasta nueve metros y viento del noroeste de fuerza siete. En el resto del litoral, se mantiene el aviso naranja.

Debido a las alertas, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los ayuntamientos afectados según las previsiones de órganos preditores, y que se pueden consultar en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Además, se aconseja consultar la página web del CIAE 112 (www.axega112.gal), que cuenta con información meteorológica y con ligaciones de interés.