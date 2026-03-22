Alertan de que un proyecto de parque eólico en Costa da Morte afectará a una especie en peligro de extinción

Caracol de Quimper, en imagen de archivo. - SALVEMOS CABANA @ WIKIMEDIA COMMONS

A CORUÑA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de defensa ambiental Salvemos Cabana ha advertido de que el parque eólico Rego do Lobo, cuya documentación salió a información pública el pasado viernes, afectará a una especie de caracol en peligro de extinción y ha tachado el proyecto de "incompatible" con la protección de la biodiversidad en la Costa da Morte.

Este parque eólico planea instalar cuatro aerogeneradores, con una potencia total de 24,2 megavatios (MW), en terrenos de Muxía, Cee y Dumbría. En un comunicado emitido esta domingo, la entidad ecologista ha instado a la Xunta a emitir una declaración de impacto ambiental (DIA) negativa al proyecto promovido por EDP Renovables.

Tras el análisis de la documentación sometida a consulta, considera que esta instalación energética supondría una "amenaza crítica e inasumible" para especies faunísticas con los más altos niveles de protección legal, cuya presencia en la zona ha sido "confirmada empíricamente", explica Salvemos Cabana.

Uno de los hallazgos que considera "más alarmantes" es la identificación directa del caracol de Quimper (Elona Quimperiana), que advierte de que está catalogada como 'en peligro de extinción' por la legislación autonómica.

Por otra parte, la entidad apunta que el estudio técnico ha confirmado la presencia en el área de siete especies de murciélagos, tres de las cuales se encuentran amenazadas: el murciélago de cueva y el murciélago grande de herradura están catalogados como 'vulnerables' tanto a nivel estatal como autonómico; y el murciélago pequeño de herradura está considerado 'vulnerable" a nivel autonómico. Además, otras dos especies presentan un "riesgo elevado de incidencias con los aerogeneradores proyectados".

En este contexto, Salvemos Cabana incide en el "barotrauma", dado que las variaciones de presión generadas en la zona de rotación de las palas "puede provocar la muerte de quirópteros, sufriendo un colapso interno sin que ni siquiera sea necesario que exista un choque físico con las palas en movimiento".

Además, advierte de que el parque eólico pretende instalarse en la zona 1 del plan de gestión del lobo, clasificada de alta densidad, lo que equivale a 2,29 lobos por cada 100 kilómetros cuadrados. "Lejos de ser un área de paso esporádico, las cámaras de fototrampeo del estudio detectaron 25 capturas independientes a lo largo del año", explica el comunicado.

De esta forma, Salvemos Cabana avanza que está preparando alegaciones ambientales, que estarán a disposición del público que podrán descargarse desde el 10 de abril, y llama a sumarse a la acción de la asociación y presentarlas.